Иван Дычко: Не думаю, что Канело покажет что-то сверхъестественное

Источник: Prosports.kz

Казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко дал свой прогноз на предстоящий бой Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Prosports.kz.

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— Я считаю, что Геннадий выиграет в этом бою, — начал беседу Иван. — Он и в первом поединке был победителем, но итог, скажем так, был немножко несправедливым. Не думаю, что в рематче Альварес покажет что-то сверхъестественное. Головкин очень сильный и мощный боец. Тем более, после первого боя он более мотивирован, чем когда-либо.

— Если бой пройдет всю дистанцию, могут ли Головкина опять «засудить»?

— Тяжело предсказывать и гадать, но если это случилось один раз, то может повториться второй раз. Хотя думаю, это уже будет перебор.

Напомним, что повторный поединок казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом состоится 15-го сентября на Т-Mobile арене в Лас-Вегасе.