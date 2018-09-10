Иван Дычко: Не думаю, что Канело покажет что-то сверхъестественное
Казахстанский боксер уверен в победе Геннадия Головкина.
Казахстанский боксер уверен в победе Геннадия Головкина.
Казахстанский
— Я считаю, что Геннадий выиграет в этом бою, — начал беседу Иван. — Он и в первом поединке был победителем, но итог, скажем так, был немножко несправедливым. Не думаю, что в рематче Альварес покажет
— Если бой пройдет всю дистанцию, могут ли Головкина опять «засудить»?
— Тяжело предсказывать и гадать, но если это случилось один раз, то может повториться второй раз. Хотя думаю, это уже будет перебор.
Напомним, что повторный поединок казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом состоится 15-го сентября на
Қайсар ОҚАС