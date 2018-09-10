Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Нефтехимик
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Чехия
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Йокерит
Футбол. Сборные
19:30
Бахрейн
Китай
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Турция
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Албания
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Румыния
Футбол. Лига наций
21:45
Черногория
Литва
Футбол. Лига наций
21:45
Андорра
Казахстан
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Азербайджан
Футбол. Лига наций
9.09
Франция2
Нидерланды1
Футбол. Лига наций
9.09
Кипр2
Словения1
Футбол. Лига наций
9.09
Лихтенштейн2
Гибралтар0
Футбол. Сборные
9.09
Германия2
Перу1
Все события
Фоторепортажи
19Всемирный день сердца на тренировке сборной России
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
11:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Спросите после 15 сентября». Головкин о завершении карьеры, своей мечте и судействе в реванше с «Канело»

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) в интервью Boxingtalk.com ответил на несколько вопросов касательно матча-реванша с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), намеченного на 15 сентября в Лас-Вегасе.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

— Только четыре из 20 твоих титульных защит продлились дальше девятого раунда. Казалось, что на финишной прямой первого поединка с «Канело» ты подустал и выдохся. Нужно ли тебе на этот раз лучше контролировать свой темп? Что нужно сделать, чтобы такое не повторилось?
— Меня беспокоит только то, что я провожу свой бой. Я нахожусь в лучшей форме за свою карьеру и чувствую себя на 25 лет.

Читайте также
Головкин в пять раз увеличил личный рекорд по гонорарам за реванш с «Канело»

— Великий Марвин Хагрел однажды сказал, что трудно встать с постели на работу в 5 утра, когда спишь в шелковой пижаме. Ты «поднял» немало денег в боксе, сейчас ты так же мотивирован и голоден, каким был когда впервые стал чемпионом?
— Когда я только начинал заниматься боксом, моей мечтой было стать чемпионом мира. Мне нравится быть чемпионом и я не готов отказываться от своей мечты. Я хочу оставаться чемпионом мира и поэтому я каждый день усердно работаю в тренировочном лагере. Это единственный способ остаться чемпионом. Мой тренер Абель Санчес устанавливает график, и я ему следую.

— Если ты победишь 15 сентября, каковы шансы, что это будет твой последний поединок?
— Спросите меня об этом после боя 15 сентября. Сейчас я чувствую себя хорошо и ощущаю себя сильным. Если фанаты все еще хотят, чтобы я боксировал, то мы посмотрим.

— Тебя не беспокоит, что если поединок получится чрезвычайно близким, то судьи отдадут победу «Канело», чтобы тем самым обеспечить ваш третий бой?
— Я собираюсь сделать свою работу. Я боксер. Надеюсь, что судьи также выполнят свою работу.

— Пройдет ли бой всю дистанцию, если «Канело» будет чаще идти на контакт с тобой на ринге?
— Я ожидаю трудного поединка для нас обоих. Я подготовился к 12 раундам. Я не могу предсказать, как этот бой пройдет или как закончится. Я знаю лишь то, что провел отличный тренировочный лагерь, и Абель Санчес добавил в мои тренировки несколько новых деталей. Я с нетерпением жду 15 сентября и Big Drama Show.

Напомним, первый бой Головкин и Альварес провели в сентябре 2017 года также в Лас-Вегасе, но не смогли выявить победителя. Тогда судьи насчитали ничью.

"Спросите после 15 сентября". Головкин о завершении карьеры, своей мечте и судействе в реванше с "Канело"
Начать все с нуля. Российский биатлон ждет долгий путь очищения
Промес привез за Нидерланды. У его сборной вагон проблем
Балашиха увидит четвертую победу «Авангарда» подряд. Превью КХЛ
«Нужно меньше тренироваться»: Ефимова и Морозов взяли Казань
Недосягаемый. Джокович вернулся к лучшей форме и выиграл US Open
Тарасова жестко раскритиковала фигуристку Радионову
«Зенит» в товарищеском матче победил «Кайрат»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь