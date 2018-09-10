«Спросите после 15 сентября». Головкин о завершении карьеры, своей мечте и судействе в реванше с «Канело»

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— Только четыре из 20 твоих титульных защит продлились дальше девятого раунда. Казалось, что на финишной прямой первого поединка с «Канело» ты подустал и выдохся. Нужно ли тебе на этот раз лучше контролировать свой темп? Что нужно сделать, чтобы такое не повторилось?

— Меня беспокоит только то, что я провожу свой бой. Я нахожусь в лучшей форме за свою карьеру и чувствую себя на 25 лет.

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— Великий Марвин Хагрел однажды сказал, что трудно встать с постели на работу в 5 утра, когда спишь в шелковой пижаме. Ты «поднял» немало денег в боксе, сейчас ты так же мотивирован и голоден, каким был когда впервые стал чемпионом?

— Когда я только начинал заниматься боксом, моей мечтой было стать чемпионом мира. Мне нравится быть чемпионом и я не готов отказываться от своей мечты. Я хочу оставаться чемпионом мира и поэтому я каждый день усердно работаю в тренировочном лагере. Это единственный способ остаться чемпионом. Мой тренер Абель Санчес устанавливает график, и я ему следую.

— Если ты победишь 15 сентября, каковы шансы, что это будет твой последний поединок?

— Спросите меня об этом после боя 15 сентября. Сейчас я чувствую себя хорошо и ощущаю себя сильным. Если фанаты все еще хотят, чтобы я боксировал, то мы посмотрим.

— Тебя не беспокоит, что если поединок получится чрезвычайно близким, то судьи отдадут победу «Канело», чтобы тем самым обеспечить ваш третий бой?

— Я собираюсь сделать свою работу. Я боксер. Надеюсь, что судьи также выполнят свою работу.

— Пройдет ли бой всю дистанцию, если «Канело» будет чаще идти на контакт с тобой на ринге?

— Я ожидаю трудного поединка для нас обоих. Я подготовился к 12 раундам. Я не могу предсказать, как этот бой пройдет или как закончится. Я знаю лишь то, что провел отличный тренировочный лагерь, и Абель Санчес добавил в мои тренировки несколько новых деталей. Я с нетерпением жду 15 сентября и Big Drama Show.