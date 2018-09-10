В HBO проговорились о третьем поединке Головкин — «Канело»

Также есть парень по имени Хайме Мунгия, в определенный момент он может стать весомой фигурой дивизиона — мы ожидаем, что он перейдет в средний вес. Не удивлюсь, если со временем он подерется с кем-то из пары «Канело» — GGG, а может даже с ними обоими. Это то, на чем мы сейчас сосредоточены, — ответил Лэмпли.