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12:44 (мск), источник: Sports.kz

В HBO проговорились о третьем поединке Головкин — «Канело»

Телекомментатор и эксперт канала HBO Джим Лэмпли рассказал о перспективах развития боксерской франшизы сети, при этом упомянув противостояние Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.

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— Чего нам ожидать от HBO в будущем?

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— В данный момент фокус HBO предельно ясен.

В следующую субботу состоится самый большой поединок в боксе — «Канело» Альварес против Геннадия Головкина.

Это самый важный бой в нашем виде спорта. Он обещает доставить массу удовольствия. Возможно, будет и третий поединок.

Также есть парень по имени Хайме Мунгия, в определенный момент он может стать весомой фигурой дивизиона — мы ожидаем, что он перейдет в средний вес. Не удивлюсь, если со временем он подерется с кем-то из пары «Канело» — GGG, а может даже с ними обоими. Это то, на чем мы сейчас сосредоточены, — ответил Лэмпли.

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