В HBO проговорились о третьем поединке Головкин — «Канело»

— Чего нам ожидать от HBO в будущем?
— В данный момент фокус HBO предельно ясен.
В следующую субботу состоится самый большой поединок в боксе — «Канело» Альварес против Геннадия Головкина.
Это самый важный бой в нашем виде спорта. Он обещает доставить массу удовольствия. Возможно, будет и третий поединок.
Также есть парень по имени Хайме Мунгия, в определенный момент он может стать весомой фигурой дивизиона — мы ожидаем, что он перейдет в средний вес. Не удивлюсь, если со временем он подерется с кем-то из пары «Канело» — GGG, а может даже с ними обоими. Это то, на чем мы сейчас сосредоточены, — ответил Лэмпли.