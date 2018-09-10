«Я бил Головкина». «Канело» сделал странное заявление
Мексиканский боксер Сауль Альварес с нетерпением ждет второго поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) в
Мексиканский боксер Сауль Альварес с нетерпением ждет второго поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) в
— Никогда в жизни я не чувствовал себя так, как сейчас. Я очень мотивирован и уверен в себе. После всего, что он сказал, я выйду в ринг, чтобы побить его. Я взволнован, но не чувствую давления. Я бил Головкина в первом бою, так что он уже знает, кто я такой. И еще лучше, что он знает, что я еще не всё показал. То, что осталось, я хочу продемонстрировать в рематче, — заявил «Канело».
На второй бой Головкин — Альварес букмекерская контора