«Я бил Головкина». «Канело» сделал странное заявление

— Никогда в жизни я не чувствовал себя так, как сейчас. Я очень мотивирован и уверен в себе. После всего, что он сказал, я выйду в ринг, чтобы побить его. Я взволнован, но не чувствую давления. Я бил Головкина в первом бою, так что он уже знает, кто я такой. И еще лучше, что он знает, что я еще не всё показал. То, что осталось, я хочу продемонстрировать в рематче, — заявил «Канело».