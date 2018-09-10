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13:47 (мск), источник: Sports.kz

Два казахстанских боксера улучшили положение в рейтинге WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) выпустил обновленную версию ежемесячного рейтинга представителей всех весовых категорий, пишет Sports.kz.

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Некоторые изменения коснулись и казахстанских боксеров. Так, выступающий в первом тяжелом весе Иса Акбербаев поднялся с 33-го на 32-е место. Полутяжеловес Али Ахмедов остался 21-м в рейтинге своего дивизиона. Боксер второго полулегкого веса Бекман Сойлыбаев улучшил свое положение на две строчки, расположившись на 25-й позиции.

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