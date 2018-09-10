Два казахстанских боксера улучшили положение в рейтинге WBC
Всемирный боксерский совет (WBC) выпустил обновленную версию ежемесячного рейтинга представителей всех весовых категорий, пишет Sports.kz.
Всемирный боксерский совет (WBC) выпустил обновленную версию ежемесячного рейтинга представителей всех весовых категорий, пишет Sports.kz.
Некоторые изменения коснулись и казахстанских боксеров. Так, выступающий в первом тяжелом весе Иса Акбербаев поднялся с 33-го на 32-е место. Полутяжеловес Али Ахмедов остался 21-м в рейтинге своего дивизиона. Боксер второго полулегкого веса Бекман Сойлыбаев улучшил свое положение на две строчки, расположившись на 25-й позиции.