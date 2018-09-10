Два казахстанских боксера улучшили положение в рейтинге WBC

Некоторые изменения коснулись и казахстанских боксеров. Так, выступающий в первом тяжелом весе Иса Акбербаев поднялся с 33-го на 32-е место. Полутяжеловес Али Ахмедов остался 21-м в рейтинге своего дивизиона. Боксер второго полулегкого веса Бекман Сойлыбаев улучшил свое положение на две строчки, расположившись на 25-й позиции.