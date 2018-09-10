Где смотреть прямую трансляцию реванша Головкин — «Канело» Альварес в Казахстане

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Главный поединок вечера бокса, который пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), начнется между 08:00 и 08:30 утра в воскресенье. Прямую трансляцию в Казахстане будут вести телеканалы QazSport и Qazaqstan.

Первый поединок шоу пройдет в ночь с 15 на 16 сентября по времени Астаны и начнется в 3:00. Предварительные бои перед PPV-трансляцией будут транслироваться на Facebook.

Платная трансляция на американском HBO и показ на зарубежных телеканалах андеркарта Головкин — Альварес должен стартовать 16 сентября в 6:00 утра по времени Астаны. Именно на это время запланирована и трансляция на телеканалах QazSport и Qazaqstan.

В вечере бокса Головкин — Альварес вместе с главным событием запланированы восемь боев. В PPV-трансляцию попадут поединок экс-чемпиона мира в четырех весах Романа Гонсалеса (46−2, 38 КО) из Никарагуа с мексиканцем Мойсесом Фуэнтесом (25−5−1, 14 КО), встреча экс-чемпиона IBF в среднем весе канадца Давида Лемье (39−4, 33 КО) и ирландца Гэри О’Салливана (28−2, 20 КО) и бой чемпиона WBO в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгуйи (30−0, 25 КО) с канадцем Брэндоном Куком (20−1, 13 КО).