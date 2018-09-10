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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

Где смотреть прямую трансляцию реванша Головкин — «Канело» Альварес в Казахстане

Уже в ближайшее воскресенье, 16 сентября, по казахстанскому времени состоится матч-реванш чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Главный поединок вечера бокса, который пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), начнется между 08:00 и 08:30 утра в воскресенье. Прямую трансляцию в Казахстане будут вести телеканалы QazSport и Qazaqstan.

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Первый поединок шоу пройдет в ночь с 15 на 16 сентября по времени Астаны и начнется в 3:00. Предварительные бои перед PPV-трансляцией будут транслироваться на Facebook.

Платная трансляция на американском HBO и показ на зарубежных телеканалах андеркарта Головкин — Альварес должен стартовать 16 сентября в 6:00 утра по времени Астаны. Именно на это время запланирована и трансляция на телеканалах QazSport и Qazaqstan.

В вечере бокса Головкин — Альварес вместе с главным событием запланированы восемь боев. В PPV-трансляцию попадут поединок экс-чемпиона мира в четырех весах Романа Гонсалеса (46−2, 38 КО) из Никарагуа с мексиканцем Мойсесом Фуэнтесом (25−5−1, 14 КО), встреча экс-чемпиона IBF в среднем весе канадца Давида Лемье (39−4, 33 КО) и ирландца Гэри О’Салливана (28−2, 20 КО) и бой чемпиона WBO в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгуйи (30−0, 25 КО) с канадцем Брэндоном Куком (20−1, 13 КО).

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом проходил 16 сентября прошлого года на той же площадке и завершился ничьей. Во втором поединке казахстанец будет защищать все свои титулы и получит шанс стать чемпионом The Ring и обладателем специального пояса от WBC.

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