Где смотреть прямую трансляцию реванша Головкин — «Канело» Альварес в Казахстане
Уже в ближайшее воскресенье, 16 сентября, по казахстанскому времени состоится
Уже в ближайшее воскресенье, 16 сентября, по казахстанскому времени состоится
Главный поединок вечера бокса, который пройдет на арене
Первый поединок шоу пройдет в ночь с 15 на 16 сентября по времени Астаны и начнется в 3:00. Предварительные бои перед
Платная трансляция на американском HBO и показ на зарубежных телеканалах андеркарта Головкин — Альварес должен стартовать 16 сентября в 6:00 утра по времени Астаны. Именно на это время запланирована и трансляция на телеканалах QazSport и Qazaqstan.
В вечере бокса Головкин — Альварес вместе с главным событием запланированы восемь боев. В
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом проходил 16 сентября прошлого года на той же площадке и завершился ничьей. Во втором поединке казахстанец будет защищать все свои титулы и получит шанс стать чемпионом The Ring и обладателем специального пояса от WBC.