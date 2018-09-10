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15:36 (мск), источник: Р-Спорт

Гассиев: К полноценным тренировкам после травмы смогу приступить через полгода

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Мурат Гассиев заявил РИА Новости, что после операции на плече сможет приступить к полноценным тренировкам только через полгода.

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Гассиев дошел до финала в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.

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В финале, который прошел в июле в Москве, он уступил Александру Усику. Украинец стал абсолютным чемпионом мира. После этого боя Гассиев перенес операцию на плече.

«Самочувствие отличное, как и настроение. Операция прошла хорошо. Сейчас идет курс восстановления, скоро приступлю к тренировкам. Насчет сроков говорить тяжело. Нужно смотреть, как пойдет восстановление, как будет себя рука чувствовать. Сейчас нужно все правильно сделать, никуда не спешить», — сказал Гассиев.

«Буквально несколько дней назад снял швы. Через три месяца можно снять лангетку, и потихоньку можно начинать легкие пробежки. А к стопроцентным тренировкам смогу приступить где-то через полгода», — добавил боксер.

Гассиев не считает травму одной из причин поражения в поединке с Усиком. «Травма сказывалась, но это ни в коем случае не причина моего поражения. Он и технически, и тактически лучше был готов. Просто все сложилось в одно, и я проиграл по всем статьям», — заметил собеседник агентства.

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