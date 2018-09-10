Гассиев: К полноценным тренировкам после травмы смогу приступить через полгода
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Василий
Гассиев дошел до финала в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.
В финале, который прошел в июле в Москве, он уступил Александру Усику. Украинец стал абсолютным чемпионом мира. После этого боя Гассиев перенес операцию на плече.
«Самочувствие отличное, как и настроение. Операция прошла хорошо. Сейчас идет курс восстановления, скоро приступлю к тренировкам. Насчет сроков говорить тяжело. Нужно смотреть, как пойдет восстановление, как будет себя рука чувствовать. Сейчас нужно все правильно сделать, никуда не спешить», — сказал Гассиев.
«Буквально несколько дней назад снял швы. Через три месяца можно снять лангетку, и потихоньку можно начинать легкие пробежки. А к стопроцентным тренировкам смогу приступить
Гассиев не считает травму одной из причин поражения в поединке с Усиком. «Травма сказывалась, но это ни в коем случае не причина моего поражения. Он и технически, и тактически лучше был готов. Просто все сложилось в одно, и я проиграл по всем статьям», — заметил собеседник агентства.