«Я мучился шесть недель». Нокаутированный Головкиным боксер поделился шокирующими последствиями боя с ним

Он состоялся в 2013 году и завершился победой Головкина нокаутом уже в третьем раунде.

— Конечно, я понимал, что бой с Головкиным опасен. Но это был титульный поединок: он был выгоден мне с финансовой точки зрения… Головкин сломал мне два ребра. Я мучился на протяжении шести недель, — признается Маклин.