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15:39 (мск), источник: Sports.kz

«Я мучился шесть недель». Нокаутированный Головкиным боксер поделился шокирующими последствиями боя с ним

Британский боксер Мэттью Маклин (35−6, 22 КО) вспомнил свой бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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Он состоялся в 2013 году и завершился победой Головкина нокаутом уже в третьем раунде.

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— Конечно, я понимал, что бой с Головкиным опасен. Но это был титульный поединок: он был выгоден мне с финансовой точки зрения… Головкин сломал мне два ребра. Я мучился на протяжении шести недель, — признается Маклин.

Ранее Мэттью еще более красочно описывал случившееся с ним: «Я просто был в агонии. Боль была такой, будто я сейчас рожу ребенка! Сначала я просто старался дышать и решил попытаться продолжить бой, но не смог».

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