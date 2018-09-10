«Я мучился шесть недель». Нокаутированный Головкиным боксер поделился шокирующими последствиями боя с ним
Британский боксер Мэттью Маклин (35−6, 22 КО) вспомнил свой бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Британский боксер Мэттью Маклин (35−6, 22 КО) вспомнил свой бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Он состоялся в 2013 году и завершился победой Головкина нокаутом уже в третьем раунде.
— Конечно, я понимал, что бой с Головкиным опасен. Но это был титульный поединок: он был выгоден мне с финансовой точки зрения… Головкин сломал мне два ребра. Я мучился на протяжении шести недель, — признается Маклин.
Ранее Мэттью еще более красочно описывал случившееся с ним: «Я просто был в агонии. Боль была такой, будто я сейчас рожу ребенка! Сначала я просто старался дышать и решил попытаться продолжить бой, но не смог».