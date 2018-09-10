Шарипова договорилась о новом поединке
Менеджер чемпионки мира по
Менеджер чемпионки мира по
Встреча представителей спортсменок состоялась 8 сентября после защиты Шариповой чемпионского пояса WIBA в поединке против Юлии Куценко.
«Предварительно бой Шарипова — Вальстрем запланирован на 1 декабря в
Отметим, что Вальстрем посетила вечер бокса и наблюдала за выступлением чемпионки. После боя финка поднялась на ринг, где провела с Шариповой дуэль взглядов. Также Вальстрем уже анонсировала запланированный бой со спортсменкой на своей странице в Instagram.
Напомним, профессиональная боксерская организация WBC уже одобрила этот поединок.