Шарипова договорилась о новом поединке

Встреча представителей спортсменок состоялась 8 сентября после защиты Шариповой чемпионского пояса WIBA в поединке против Юлии Куценко.

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«Предварительно бой Шарипова — Вальстрем запланирован на 1 декабря в Санкт-Петербурге. В течение двух недель стороны утвердят окончательные дату и место проведения события. На кону будут стоять два чемпионских пояса во втором полулегком весе: по версии WBC, которым владеет финка, и IBO, принадлежащий казахстанке. Шарипова является обязательным претендентом на чемпионский пояс Вальстрем, — говорится в сообщении пресс — службы боксера.

Отметим, что Вальстрем посетила вечер бокса и наблюдала за выступлением чемпионки. После боя финка поднялась на ринг, где провела с Шариповой дуэль взглядов. Также Вальстрем уже анонсировала запланированный бой со спортсменкой на своей странице в Instagram.