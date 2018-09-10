Главные бои выходных. Портер победил Гарсию и мисматч в Челябинске

Источник: РИА "Новости"

Вечер бокса в Челябинске

7 сентября на Ледовой арене «Трактор» в Челябинске состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок с участием 39-летнего экс-чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Дениса Лебедева (31−2−0, 22 KO). После более чем годичного перерыва россиянин возвращался на ринг боем с малоизвестным турком Хизни Алтункаей (30−3−0, 17 KO).

Для тех, кто пристально следит за профессиональным боксом, большого вопроса относительно того, кто же выйдет победителем из этого противостояния, не возникало. У любителей сладкой науки раздумья могли быть лишь относительно того, в каком же раунде это случится. Ваш непокорный слуга накануне боя расписал возможные варианты исхода этого поединка и оказался прав.

Бой Лебедев — Алтункая был из той серии, когда представление боксёров длится дольше самого действа. Неполных три раунда понадобилось российскому бойцу, чтобы расставить точки над i. Первый тревожный звонок прозвучал для турка во втором раунде. В одном из эпизодов Алтункая присел на колено, и третий человек в ринге рефери Юрий Копцев был вынужден отсчитать ему нокдаун. Любопытно, что сразу после этого флеш-нокдауна находящийся в зале вместе со своими товарищами олимпийский чемпион Егор Мехонцев поднялся со своего места и вышел из зала.

Всё решилось в третьем отрезке боя. Лебедев продолжал теснить безударного соперника к канатам, и поставил точку левым прямым, после которого Алтункая упал на настил и не смог подняться до конца счёта рефери. Лебедев записал на свой счёт 31-ю победу, однако оставил большой вопрос относительно своих кондиций, которые он, увы, не по своей вине так и не смог в полной мере продемонстрировать в бою с сомнительно подобранным оппонентом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bnb4nXynBru/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bnb4nXynBru/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bnb4nXynBru/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от RCC Boxing Promotions (@rccboxing)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-07T18:55:14+00:00">7 Сен 2018 в 11:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вечер бокса в Нью-Йорке

В главном бою масштабного вечера бокса, который состоялся на бруклинской арене Barclays Center, отношения выясняли два элитных полусредневеса — 30-летний экс-чемпион мира IBF в этом весе американец Шон Портер (29−2−1, 17 KO) и также 30-летний бывший чемпион мира в первой полусредней и полусредней весовых категориях пуэрто-американец Дэнни Гарсия (34−2−0, 20 KO). Последний считался фаворитом схватки, однако не сумел оправдать предматчевые расклады на ринге.

Любящий работать на ближней дистанции Портер, который уступал сопернику в росте, на этот раз неожиданно для многих, включая и своего визави, зачастую действовал издали. Эта тактика немного озадачивала Гарсию. К тому же предпочитающий боксировать в контратакующем стиле Дэнни здесь вынужден был периодически сам гоняться за резво отскакивающим оппонентом.

Однако временами коренастый и физически сильный Портер возвращался к своим любимым резким проходам в инфайт и толкотне в клинчах, где имел преимущество перед соперником. Важным фактором победы Шона стало то, что он выдерживал лучшие силовые удары Гарсии, о чём уведомил своего отца-тренера уже в перерыве между 1-м и 2-м раундами.

И, несмотря на то что в концовке боя Дэнни предпринимал всё, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, Портер сумел сохранить свою фирменную активность до финального гонга. В итоге Шон попросту немного переработал оппонента, что, по-видимому, и заставило всех трёх официальных боковых судей отдать ему победу со счётом 116−112, 115−113 и 115−113.

Таким образом, заработавший за этот бой $ 1 млн Портер стал владельцем вакантного мирового титула WBC, и теперь, возможно, проведёт объединительный поединок с другим чемпионом мира в полусреднем весе — соотечественником Эрролом Спенсом, который является обладателем пояса IBF.

Дальнейшие же планы Гарсии, получившего за бой $ 1,25 млн, пока неизвестны.

В одном из боёв андеркарда этого вечера бокса состоялось 10-раундовое противостояние между двумя рейтинговыми супертяжёловесами — ещё небитым 29-летним поляком Адамом Ковнацки (18−0−0, 14 KO) и бывшим «однодневным» чемпионом мира по версии IBF 32-летним американцем Чарльзом Мартином (25−2−1, 23 KO).

Несмотря на то что последний существенно превосходил соперника в габаритах, ход боя диктовал польский боксёр. Ковнацки постоянно старался идти вперёд и прессинговать визави. Особую активность Адам проявлял в начале и в концовках раундов, видимо, стараясь таким образом «красть» их в свой актив.

Однако действовавшему в стойке левши 196-сантиметровому чернокожему гиганту периодически удавалось проводить результативные контратаки. Несколько раз соперники оказывались потрясёнными. Причём поляка «зашатало» буквально перед самым финальным гонгом. И в целом бой прошёл в активном и обоюдоостром ключе. Оппоненты не гнушались вступать в зрелищные размены. А итогом схватки стала единогласная победа Ковнацки с одинаковым счётом 96−94 на карточках всех трёх боковых судей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnfeI4xHNT9/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnfeI4xHNT9/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnfeI4xHNT9/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Boxing Sauce Offical (@boxingsauceoffcial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-09T04:20:43+00:00">8 Сен 2018 в 9:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Вечер бокса в Бирмингеме

В субботу в Англии на большой крытой арене Birmingham, вместимость которой составляет около 16 тыс. зрителей, состоялся вечер бокса, организованный влиятельным британским промоутером Эдди Хирном, который в ближайшее время попытается совершить экспансию в индустрию профибокса Северной Америки.

Правда, несмотря на большое количество боёв в программе вечера, внимание любителей бокса со всего мира было приковано лишь к одной схватке — поединку между экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе 31-летним пакистано-британцем Амиром Ханом (33−4−0, 20 KO) и 29-летним проживающим в Канаде колумбийцем Самуэлем Варгасом (29−4−2, 14 KO).

Для очень популярного на Туманном Альбионе Хана это был второй официальный бой после двухгодичного перерыва, связанного с поражением тяжёлым нокаутом от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. В апреле Амир всего за один неполный раунд справился с канадцем Филом Ло Греко, и вот теперь ему предстояло выяснить отношения с соперником немного посильнее Фила.

Бой, который в итоге установил рекорд по размеру аудитории для боксёрских трансляций на британском телевидении, начался для Хана вполне благополучно. Амир обыгрывал оппонента за счёт более высокой ручной скорости, а также маневренности передвижения по рингу. И уже во 2-м раунде Варгас оказался в нокдауне. Однако во время добивания британец потерял бдительность, в результате чего уже сам оказался в нокдауне.

Но в следующей трёхминутке горячий пакистано-британец снова активизировался и отправил соперника на пол. Вытерпел избиение Хана Варгас и в 5-й трёхминутке. А уже в следующем отрезке боя колумбиец сам перехватил инициативу. Снова проблемы у Хана возникли в 10-м раунде, когда, понимавший, что ему уже нечего терять Варгас пошёл вперёд с открытым забралом.

Однако дальше отдающий отчёт в своей отнюдь не выдающейся прочности Амир решил свести риск к минимуму, доведя бой до победы решением судей с комфортной разницей в очках — 119−108, 119−109 и 118−110. Теперь, вероятно, Хана ожидает организация крупного боя, соперником по которому у него могут быть либо соотечественник Келл Брук, либо филиппинская легенда ринга Мэнни Пакьяо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnhUhvZnMa_/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnhUhvZnMa_/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnhUhvZnMa_/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Crem Dela Crem (@cremdelacrem.tv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-09T21:36:43+00:00">9 Сен 2018 в 2:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вечер бокса в Калифорнии

Также в богатый на боксёрские бои минувший уик-энд заокеанский телеканал HBO организовал трансляцию очередного, уже третьего по счёту вечера бокса под баннером SuperFly, в рамках которого состоялись три поединка с участием боксёров-мухачей чемпионского уровня.

В главном бою вечера считавшийся безоговорочным фаворитом 28-летний мексиканский экс-чемпион мира WBA и WBO в наилегчайшем весе Хуан Франциско Эстрада (37−3−0, 25 KO) устроил рубку со своим малоизвестным 32-летним соотечественником Фелипе Орукутой (36−5−0, 30 KO), по итогам которой вышел победителем со счётом 118−110, 117−111 и 117−111.

Этот поединок носил статус элиминатора, и теперь Эстрада обзавёлся статусом официального претендента на мировой титул WBC в первом легчайшем весе. С действующим чемпионом мира по этой версии тайцем Срисакетом Сор Рунгвисаи (нокаутировавшим в прошлом году считавшегося лучшим боксёром мира вне зависимости от веса никарагуанца Романа Гонсалеса) мексиканец встречался в своём предыдущем бою в феврале нынешнего года, проиграв тогда спорным решением большинства судей. И вот теперь у Эстрады будет шанс сразиться с ним снова.

В главном бою андеркарда боковые судьи не позволили 36-летнему филиппинцу Донни Ниетесу (41−1−5, 23 KO) оформить звание чемпиона мира в уже четвёртой для него весовой категории. Действующий в осторожной, рациональной и техничной манере, чем-то схожей со стилем американца Андре Уорда, Ниетес уверенно перебоксировал существенно превосходящего его в росте 27-летнего соотечественника Астона Паликте (24−2−1, 20 KO), а в последнем раунде даже чуть не нокаутировал его.

Однако разброс в судейских записках оказался просто поразительным. В то время как один судья отдал победу Ниетесу со счётом 118−110, другой выставил ничью — 114−114, а третий и вовсе узрел выигрыш Паликте — 116−112. Оглашённый ринг-анонсером судейский вердикт закономерно вызвал свист в зале, а ранее оставленный известным японским нокаутёром Наойей Иноуэ мировой титул WBO в первом легчайшем весе так и остался в вакантном статусе.

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В самом первом бою телевизионной программы вечера на ринге сошлись 32-летний чемпион мира в любителях 2009 года пуэрториканец МакВилльямс Арройо (17−4−0, 14 KO) и 29-летний японский экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Кацуто Иока (23−1−0, 13 KO). С последним недавно случилась курьёзная история. Он решил жениться на молодой японской звезде эстрады, против чего категорически выступил его отец и тренер. В итоге Кацуто таки женился, после чего, в знак протеста против воли отца, заявил, что покидает бокс.

Заодно Иоке пришлось оставить вакантным и мировой титул WBA в наилегчайшем весе, которым впоследствии завладел украинец Артём Далакян. Но со временем Кацуто решил вернуться на ринг. Правда, теперь являвшийся с детства его неизменным тренером отец Кацунори Иока сидел как простой зритель в зале. А главным тренером Кацуто стал известный кубинский специалист Исмаэль Салас.

К тому же Иока ещё и пожелал дебютировать на американском ринге, да ещё и в новой для себя весовой категории, с радостью приняв приглашение стать участником вечера бокса SuperFly 3. Поединок с Арройо выдался для Кацуто успешным. Он постоянно старался нагнетать инициативу, атакуя соперника разнообразными комбинациями ударов.

В 3-м раунде пуэрториканец был красиво отправлен в нокдаун. Однако это произошло перед самым гонгом на перерыв, и развить свой успех Иока не успел. Тем не менее японец продолжил боксировать в энергичном ключе. Арройо активизировался только ближе к концу этой десятираундовой схватки. Но по её итогам победу с комфортной разницей в очках — 99−90, 97−92 и 97−92 — одержал Иока, который отнял у пуэрториканца титул серебряного чемпиона WBC в первом легчайшем весе, и, вероятно, уже в следующем бою попытается оформить статус чемпиона мира в четвёртой для себя весовой категории.