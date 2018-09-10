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17:54 (мск), источник: Sports.kz

WBC озвучил свежие результаты допинг-тестов Головкина и «Канело»

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман констатировал успешное прохождение очередных допинг-тестов Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) перед вторым боем, сообщает Sports.kz.

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«WBC получил уведомление от VADA о всех “чистых” тестах Сауля Альвареса и Геннадия Головкина 22 августа. Программа за чистый бокс», — написал Сулейман в твиттере.

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Напомним, с 17 февраля по 17 августа «Канело» отбывал дисквалификацию после двух положительных допинг-тестов на кленбутерол. 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) Альварес проведет второй поединок с Головкиным — как и первый, он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.53, победа Альвареса — 2.53, ничья — 25.

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