WBC озвучил свежие результаты допинг-тестов Головкина и «Канело»
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман констатировал успешное прохождение очередных
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман констатировал успешное прохождение очередных
«WBC получил уведомление от VADA о всех “чистых” тестах Сауля Альвареса и Геннадия Головкина 22 августа. Программа за чистый бокс», — написал Сулейман в твиттере.
Напомним, с 17 февраля по 17 августа «Канело» отбывал дисквалификацию после двух положительных