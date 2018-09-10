Нокаутированный «Канело» боксер сделал прогноз на второй бой с Головкиным

— Думаю, в этот раз Головкин победит. Я считаю, что в первом бою он выиграл в два раунда. Первый поединок прошел всю дистанцию, но, думаю, после скандала «Канело» с кленбутеролом GGG нокаутирует его, — сказал Хан.