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17:55 (мск), источник: Sports.kz

Нокаутированный «Канело» боксер сделал прогноз на второй бой с Головкиным

Британский боксер Амир Хан поделился мнением о предстоящем рематче Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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— Думаю, в этот раз Головкин победит. Я считаю, что в первом бою он выиграл в два раунда. Первый поединок прошел всю дистанцию, но, думаю, после скандала «Канело» с кленбутеролом GGG нокаутирует его, — сказал Хан.

Напомним, первый бой завершился спорной ничьей: 118−110 в пользу «Канело», 114−114, 115−113 в пользу Головкина. Второй поединок состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа «Канело» — 2.488, ничья — 20.

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