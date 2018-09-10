Нокаутированный «Канело» боксер сделал прогноз на второй бой с Головкиным
Британский боксер Амир Хан поделился мнением о предстоящем рематче Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Британский боксер Амир Хан поделился мнением о предстоящем рематче Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Думаю, в этот раз Головкин победит. Я считаю, что в первом бою он выиграл в два раунда. Первый поединок прошел всю дистанцию, но, думаю, после скандала «Канело» с кленбутеролом GGG нокаутирует его, — сказал Хан.
Напомним, первый бой завершился спорной ничьей: 118−110 в пользу «Канело», 114−114, 115−113 в пользу Головкина. Второй поединок состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на