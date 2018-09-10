Известного боксера посадили в тюрьму. Между боями он занимался рэкетом
Автандил Хурцидзе осужден на 10 лет.
Автандил Хурцидзе осужден на 10 лет.
Бывший временный чемпион в среднем весе по версии WBO Автандил Хурцидзе ближайшие десять лет проведет в американской тюрьме. Обвинители доказали его вину в совершении преступлений в составе ОПГ из выходцев из бывшего СССР. Родители грузинского боксера намерены устроить акцию протеста, сам он вины не признает.
Автандил Хурцидзе был всего в одном шаге от полноценного чемпионского титула. И вполне мог вести переговоры о бое с казахом Геннадием Головкиным, который считается одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
Для этого Хурцидзе нужно было отобрать титул у чемпиона WBO британца Билли Джо Сондерса. Переговоры об этом бое со второй попытки успешно завершились, поединок был намечен на июль 2017 года в Великобритании. Почему со второй? Потому что с первой стороны не договорились, и вместо Сондерса грузинский боксер дрался с его соотечественником Томми Лэнгфордом за временный титул.
Хурцидзе нокаутировал Лэнгфорда, а затем его команда договорилась с Сондерсом.
В мире бокса грузина прозвали Мини Майк Тайсон. Только вперед, только атака. Правда, Тайсон в пору своего расцвета потрясающим образом двигался и защищался, чего в боях Хурцидзе практически не было.
15 лет с момента своего дебюта на профессиональном ринге Автандил Хурцидзе шел к чемпионскому титулу. И практически дошел. За время пути он провел 37 поединков, в которых одержал 33 победы (22 нокаутом). Проигрывал он дважды: первый раз в 2005-м бойцу из Гайаны Тони Маршаллу нокаутом, а в 2010-м в бою за временный пояс WBA уступил французу Хассаму Н’Жикаму.
Но бой с Сондерсом не состоялся. За месяц до этого в июне 2017 года Автандил Хурцидзе был арестован вместе с еще тремя десятками граждан разных стран, которых в США обвинили в организации преступной группировки. Главой группировки, по версии следствия, был вор в законе Ражден Шулая (Питерский).
Хурцидзе считался «силовиком» Шулая, как и известный боец смешанных единоборств Леван Макашвили, который победил Расула Мирзаева. ФБР, иммиграционная служба США и таможенная полиция, полиция
Часть из задержанных пошла на сделку со следствием, дав показания против Шулая. Хурцидзе отказался от этого варианта, заявив, что ни в чем не признает себя виновным.
Но у следствия были неопровержимые доказательства причастности боксера к преступному миру. В частности, несколько видеозаписей, на которых Хурцидзе и Шумая вместе избивают людей, принуждая их платить деньги.
В июне 2018 года Хурцидзе был признан виновным в ряде преступлений: насилие, вымогательство, кражи, торговля краденым, мошенничество. Однако приговор был объявлен только три месяца спустя. Грузинскому боксеру грозило до 40 лет тюрьмы, дали в четыре раза меньше. Плюс еще два года под наблюдением после освобождения.
Если Автандил доживет до этого. В мае текущего года на него и Шулая в бруклинской тюрьме напали колумбийцы. Точнее, напали на Шулая, который повздорил с одним из них, а Хурцидзе бросился защищать босса. Оба с порезами и гематомами попали сначала в тюремную больницу, а затем в карцер.
Интересно, что в феврале 2017-го Хурцидзе побывал на экскурсии в Алькатрасе. В легендарной тюрьме он побывал за решеткой. Тогда в шутку, но в постах в инстаграме приятели советовали ему сплюнуть через плечо, чтобы не случилось в реальной жизни. Спустя четыре месяца боксер оказался на нарах в самом деле и сидит уже больше года.
Родители Хурцидзе намерены организовать акции протеста.
— Мы начнем протестные акции, так как никто не обращает на нас внимания, в том числе, и правительство. Нам не оставили иного пути, — заявила мать спортсмена Маквала Хурцидзе.
По ее мнению, все доказательства против ее сына сфабрикованы.
А вот бывший промоутер боксера Лу Дибелла высказался категорично.
— Он получил по заслугам. Пошел он к черту за то, как поступил со своим мастерством, карьерой и жизнью. Это его выбор, но он выбрал не ту сторону. Хурцидзе навредил самому себе, — заявил Дибелла.