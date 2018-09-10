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10 сентября, источник: Sports.kz

Инсайдер удивил цифрой допинг-тестов Головкина перед боем с «Канело»

Известный журналист Yahoo! Sports Кевин Йол рассказал о подробностях допинг-тестов Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) в тренировочном лагере, сообщает Sports.kz.

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«Пока не получил информации по “Канело”, но Головкин в этом лагере, по данным на пятницу, прошел двенадцать тестов на мочу и шесть на кровь. Предположу, что “Канело”, должно быть, прошел как минимум не меньше», — написал Йол в твиттере.

Напомним, в феврале Альварес был дисквалифицирован на шесть месяцев после двух проваленных допинг-проб на запрещенные вещества — в его организме были обнаружены следы кленбутерола. Дисквалификация уже закончилась, и 15 сентября «Канело» проведет второй бой с Головкиным в Лас-Вегасе.

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