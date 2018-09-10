Инсайдер удивил цифрой допинг-тестов Головкина перед боем с «Канело»

«Пока не получил информации по “Канело”, но Головкин в этом лагере, по данным на пятницу, прошел двенадцать тестов на мочу и шесть на кровь. Предположу, что “Канело”, должно быть, прошел как минимум не меньше», — написал Йол в твиттере.