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08:39 (мск), источник: Vesti.kz

Санчес вспомнил о суровой жизни Головкина в Казахстане и припугнул Альвареса «гопниками»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях из Мексики Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) в реванше с чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), который состоится 15 сентября, «заточен» на досрочную победу. Об этом рассказал промоутер мексиканского боксера Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions.

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«Я сказал “Канело”: “На этот раз не доводи до судей. Выйди и нокаутируй его”. И, считаю, он именно так и сделает», — цитирует промоутера vRINGe.com.

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В свою очередь, тренер казахстанца Абель Санчес решил попугать противника тем, что Головкин вырос в районе среди гопников, и теперь ему, мол, ничего не страшно.

«Он вырос, возможно, в самом стремном месте Казахстана, в Караганде, — топорщит усы тренер. — Это там, где шахтерские мужики и бандиты. Так что он рос, накидывая людям люлей, потому что кто-то постоянно хотел снять с тебя то кроссы, то на курточку выставить. Ему пришлось научиться защищаться».

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился спорной ничьей. Год спустя соперники вернутся на ту же площадку для реванша.

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