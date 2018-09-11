Санчес вспомнил о суровой жизни Головкина в Казахстане и припугнул Альвареса «гопниками»

«Я сказал “Канело”: “На этот раз не доводи до судей. Выйди и нокаутируй его”. И, считаю, он именно так и сделает», — цитирует промоутера vRINGe.com.
В свою очередь, тренер казахстанца Абель Санчес решил попугать противника тем, что Головкин вырос в районе среди гопников, и теперь ему, мол, ничего не страшно.
«Он вырос, возможно, в самом стремном месте Казахстана, в Караганде, — топорщит усы тренер. — Это там, где шахтерские мужики и бандиты. Так что он рос, накидывая людям люлей, потому что
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года на арене