«У него характер воина». Промоутер Сондерса назвал победителя в реванше Головкин — Альварес
Промоутер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (26−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен поделился мнением о победителе в
Промоутер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (26−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен поделился мнением о победителе в
«Я не думаю, что “Канело”
Реванш Головкина и Альвареса состоится 15 сентября на арене
При этом у Головкина имелся запасной план на случай срыва переговоров с «Канело» по реваншу. Команда GGG достигла договоренности с Сондерсом о поединке на август, но этот вариант не пригодился, и британец оказался в пролете.
Добавим, что у Сондерса на 20 октября в Бостоне (штат Массачусетс, США) намечена защита титула против обязательного претендента в лице американца Деметриуса Андраде (25−0, 16 КО).