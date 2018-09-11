«У него характер воина». Промоутер Сондерса назвал победителя в реванше Головкин — Альварес

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Я не думаю, что “Канело” когда-нибудь захочет драться с Билли Джо Сондерсом, если он, конечно же, победит Головкина. Они вообще об этом не думают. Но я считаю, что Головкин победит и захочет объединять пояса. У него характер воина, он будет сражаться с кем угодно. Он постоянно доказывал это на ринге, — цитирует Уоррена BoxingScene. — Если Сондерс победит Андраде, это обеспечит ему еще большие бои с лучшими бойцами в мире».

Реванш Головкина и Альвареса состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV). Их первый поединок состоялся на этой же площадке в сентябре прошлого года и завершился спорной ничьей.

При этом у Головкина имелся запасной план на случай срыва переговоров с «Канело» по реваншу. Команда GGG достигла договоренности с Сондерсом о поединке на август, но этот вариант не пригодился, и британец оказался в пролете.