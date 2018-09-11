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09:07 (мск), источник: Vesti.kz

«У него характер воина». Промоутер Сондерса назвал победителя в реванше Головкин — Альварес

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (26−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен поделился мнением о победителе в матче-реванше обладателя титулов WBC, WBA (Super) и IBO в этой же категории казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

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«Я не думаю, что “Канело” когда-нибудь захочет драться с Билли Джо Сондерсом, если он, конечно же, победит Головкина. Они вообще об этом не думают. Но я считаю, что Головкин победит и захочет объединять пояса. У него характер воина, он будет сражаться с кем угодно. Он постоянно доказывал это на ринге, — цитирует Уоррена BoxingScene. — Если Сондерс победит Андраде, это обеспечит ему еще большие бои с лучшими бойцами в мире».

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Реванш Головкина и Альвареса состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV). Их первый поединок состоялся на этой же площадке в сентябре прошлого года и завершился спорной ничьей.

При этом у Головкина имелся запасной план на случай срыва переговоров с «Канело» по реваншу. Команда GGG достигла договоренности с Сондерсом о поединке на август, но этот вариант не пригодился, и британец оказался в пролете.

Добавим, что у Сондерса на 20 октября в Бостоне (штат Массачусетс, США) намечена защита титула против обязательного претендента в лице американца Деметриуса Андраде (25−0, 16 КО).

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