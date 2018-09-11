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09:16 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-соперник Головкина сделал прогноз на реванш с «Канело» и захотел сразиться с победителем

Обладатель титула WBC Silver в среднем весе Мартин Мюррей (37−4−1, 17 КО) надеется, что его титул обеспечит ему бою за полноценный чемпионский пояс против казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) или мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), которые встретятся 15 сентября во втором поединке. Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

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«Я планирую в ноябре или декабре защитить свой титул WBC Silver, — сказал Мюррей. — Я второй в рейтинге, и мне сказали, что нужно провести одну защиту, и потом я стану обязательным претендентом для победителя боя Головкина и “Канело”. Это будут тяжелые бои, я дрался с Головкиным и хотел бы встретиться с “Канело”, но я, несомненно, не откажусь от боя с любым из них. Я хочу драться с сильнейшими, и это они».

«Кто победит, тот победит, — сказал Мюррей о втором бое Головкина и Альвареса. — Я просто надеюсь, что решение судей будет справедливым. Я считаю, что первом бою с Головкиным плохо обошлись, я просто надеюсь, что судьи отдадут победу в правильную сторону, но я сам думаю, что Головкин победит досрочно».

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Напомним, Мюррей имеет опыт встречи с Головкиным. В марте 2015 года британец продержался до 11 раунда, но проиграл техническим нокаутом. В одном из последних интервью Мюррей дал понять, что намерен взять реванш у казахстанца.

Ревнаш Головкина и Альвареса состоится на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада. США), где годом ранее их первый бой завершился вничью. В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса — WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

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