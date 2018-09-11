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09:57 (мск), источник: Р-Спорт

Гассиев: Боксеры Головкин и Альварес по-спортивному друг друга ненавидят

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. Чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBA, WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес по-спортивному ненавидят друг друга, в предстоящем бою шансы боксеров абсолютно равны, заявил в интервью РИА Новости экс-чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев.

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Головкин и Альварес проведут бой 15 сентября в Лас-Вегасе. Первый поединок между Головкиным и Альваресом, прошедший в сентябре 2017 года, завершился вничью, а его итоги вызвали полемику среди болельщиков и специалистов.

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Второй бой был запланирован на 5 мая, но не состоялся, так как в начале марта мексиканец сдал положительный допинг-тест на кленбутерол и был временно отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC).

«Честно говоря, я очень сильно жду этого боя. Они сейчас очень злые друг на друга, вот в этом бою шансы точно 50 на 50. Но я, конечно же, буду за своего друга (Головкина) болеть. Буквально пару дней назад общался с ним, переписывались. У него отличное настроение, отличный вес, спарринги проходят хорошо. Осталось только дождаться боя», — сказал Гассиев, который тренируется вместе с Головкиным в США у тренера Абеля Санчеса.

«Это именно личная неприязнь (с Альваресом). Это ни в коем случае не показуха и не игра на камеру. Это всё искренне, они сейчас друг друга именно по-спортивному ненавидят. Это спортивная злость», — продолжил собеседник агентства.

Также Гассиев высказал мнение о перспективах российского тяжеловеса Александра Поветкина в бою с британцем Энтони Джошуа, который пройдет 22 сентября в Лондоне. «Конечно, Джошуа — фаворит, но и Сашу списывать ни в коем случае нельзя! Человек, у которого стальной характер, просто так не сдастся. Плюс это тяжелый вес! Зная, как Саша усердно готовится к боям, Джошуа будет очень нелегко с ним», — добавил Гассиев.

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