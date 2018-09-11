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11:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Это его и погубит». Амир Хан о допинге Альвареса и прогнозе на реванш с Головкиным

Экс-чемпион мира британец Амир Хан (33−4, 20 КО) считает, что запланированный на 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) реванш между чемпионом WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и его бывшим соперником — мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) не продлится всю отведенную дистанцию.

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По его мнению, чемпион нокаутирует претендента в поздних раундах, сообщает vRINGe.com.

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Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017 года и завершился вничью. Ожидалось, что реванш пройдет в мае 2018 года, но в феврале мексиканец неожиданно угодил в эпицентр допинг-скандала — в его двух пробах выявлены следы запрещенного препарата кленбутерола. По словам «Канело», добавка попала в организм спортсмена случайно, предположительно посредством зараженного мяса — кленбутерол используют в Мексике в животноводстве.

Альварес был отстранен Атлетической комиссией штат Невада на полгода, а реванш пришлось перепланировать на сентябрь.

«Это хороший бой, — считает Хан. — Знаете, когда боец попадается на допинге, он уже не будет прежним. Прежде всего морально. Он не сможет чувствовать себя так же уверенно, как раньше, не принимая тот же препарат. Он будет думать: “Как мне теперь обходиться без этого? Смогу ли я?” Это его и погубит. Не знаю точно, принимал ли он что-то там намеренно или нет, но его дважды поймали, дважды выявили тот же самый препарат. Так что ментально это на нем скажется».

«Посмотрите на Альвареса в преддверии и во время первого боя с Головкиным. И посмотрите на него сейчас, — все-таки обвиняет Хан мексиканца. — Многие считают, что в первом поединке Альварес выглядел в разы крупнее. Так что увидим, что произойдет. Но если он и вправду был на кленбутероле, а теперь без него, то я предположу, что в реванше Головкин нокаутирует Альвареса в поздних раундах».

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