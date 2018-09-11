«Как Пакьяо в лучшие годы». Головкину предрекли беду во втором бою с «Канело»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Накануне «Канело» выложил в соцсетях ролик из тренировочного лагеря, где продемонстрировал свое умение выбрасывать молниеносные комбинации.

««Канело» выглядит абсолютно рельефным и супер-быстрым перед субботним рематчем с Головкиным. В коротком видео 28-летний боксер демонстрирует взрывную скорость рук, напоминающую Мэнни Пакьяо на пике формы десять лет назад. Поединок может обернуться «резней», если намного более медлительный Головкин захочет пойти в размен с Альваресом, как и ожидают многие люди. Его скорость рук выглядит для Геннадия «запретной» для слаггинга. С такой скоростью «Канело» сможет нанести семь ударов в ответ на каждый удар GGG. Келл Брук почти нокаутировал Головкина, проведя ему комбинацию из четырех ударов во втором раунде их поединка 2016 года. Если «Канело» разгрузит на GGG свой шквал ударов, то для казахстанской звезды это окончится не лучшим образом.

В эту субботу Головкин окажется в беде. Скорость рук «Канело» и его меньшие габариты привнесут во второй поединок совершенно новый элемент по сравнению с тем, что Геннадий видел в их первой встрече. Теперь Альварес увидел, что Головкин слишком медленный, чтобы его побить, и у него нет скорости рук для обмена ударами. Даже Головкин это знает. Казалось, что в первом бою «Канело» понял это слишком поздно. Поэтому он атаковал и избивал GGG в чемпионских раундах. С тем, как Альварес выглядит сейчас, Головкин может стать для него быстрой работой, — отметил автор.