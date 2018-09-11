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14:52 (мск), источник: Sports.kz

«В этот раз будет еще тяжелее». Менеджер Елеусинова дал расклад сил на второй бой Головкин — «Канело»

15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile арене состоится долгожданный поединок двух сильнейших средневесов современности, казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.

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Своим мнением об этом противостоянии с корреспондентом Sports.kz поделился представитель Олимпийского чемпиона Рио Данияра Елеусинова в профи Зия Алиев.

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— Мы все помним, что было в первом их поединке. Сейчас, я думаю, будет немножко тяжелее и для GGG тоже, потому что, в принципе, Канело уже принимал удары оппонента и знает что делать, поэтому небольшое преимущество, в данной ситуации, есть у Альвареса. «Канело» уже был с Головкиным в ринге, дрался, принимал удары, отвечал, определенную тактику выбрал на бой, которая, в принципе, ему и помогла выжить, — скажем, так, — и пройти всю дистанцию. Очень трудно, если честно, что-то сказать. Для меня этот бой — 50 на 50. Сказать, что кто-либо из боксеров 100% выиграет, я думаю, никто не сможет. Может — да, а может, и — нет. Возможно, GGG в ранних раундах что-то сделает, но в прошлый раз он ничего не смог, чтобы закончить бой досрочно, то есть нокаутом или техническим решением. В этот раз будет еще тяжелее, — считает Алиев.

Илья Чернятин

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