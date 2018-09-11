«В этот раз будет еще тяжелее». Менеджер Елеусинова дал расклад сил на второй бой Головкин — «Канело»
15 сентября в
15 сентября в
Своим мнением об этом противостоянии с корреспондентом Sports.kz поделился представитель Олимпийского чемпиона Рио Данияра Елеусинова в профи Зия Алиев.
— Мы все помним, что было в первом их поединке. Сейчас, я думаю, будет немножко тяжелее и для GGG тоже, потому что, в принципе, Канело уже принимал удары оппонента и знает что делать, поэтому небольшое преимущество, в данной ситуации, есть у Альвареса. «Канело» уже был с Головкиным в ринге, дрался, принимал удары, отвечал, определенную тактику выбрал на бой, которая, в принципе, ему и помогла выжить, — скажем, так, — и пройти всю дистанцию. Очень трудно, если честно,
Илья Чернятин