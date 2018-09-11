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15:13 (мск), источник: Sports.kz

Непобежденный казахстанский боксер встретится с «охотником» из Узбекистана

Как уже сообщал Sports.kz, казахстанский боксер-профессионал Арман Рысбек (4−0, 3 КО) проведет свои очередной поединок в профи 15 сентября в рамках вечера бокса в Актобе.

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По информации менеджера бойца Фархада Шарипова, в связи с невозможностью проведения поединка с основным соперником, который получил травму, на родной земле Рысбек выйдет в ринг против 36-летнего Дмитрия Антипова (1−14) известного также как «охотник», представляющего Узбекистан.

Отметим, что соперник нашего соотечественник 17 июня этого года уступил техническим нокаутом казахстанцу Ибрагиму Ескендиру, а в 2016 году в Алматы был бит другим представителем нашей страны Айдосом Ербосынулы.

АВТОР: Илья Чернятин

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