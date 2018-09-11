Непобежденный казахстанский боксер встретится с «охотником» из Узбекистана

По информации менеджера бойца Фархада Шарипова, в связи с невозможностью проведения поединка с основным соперником, который получил травму, на родной земле Рысбек выйдет в ринг против 36-летнего Дмитрия Антипова (1−14) известного также как «охотник», представляющего Узбекистан.