Непобежденный казахстанский боксер встретится с «охотником» из Узбекистана
Как уже сообщал Sports.kz, казахстанский
Как уже сообщал Sports.kz, казахстанский
По информации менеджера бойца Фархада Шарипова, в связи с невозможностью проведения поединка с основным соперником, который получил травму, на родной земле Рысбек выйдет в ринг против 36-летнего Дмитрия Антипова (1−14) известного также как «охотник», представляющего Узбекистан.
Отметим, что соперник нашего соотечественник 17 июня этого года уступил техническим нокаутом казахстанцу Ибрагиму Ескендиру, а в 2016 году в Алматы был бит другим представителем нашей страны Айдосом Ербосынулы.
АВТОР: Илья Чернятин