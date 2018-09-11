«Следы на теле». Головкин рассказал о допинг-скандале «Канело» и мотивации на реванш

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Он высказался о допинговом скандале, из-за которого был отменен поединок на 5 мая. В феврале Альварес сдал две положительные допинг-пробы на кленбутерол и получил шестимесячную дисквалификацию.

Из-за этой ситуации стороны с большим трудом договорились о втором бое.

«У нас разные ментальности с «Канело», — отмечает Головкин. — То, что он сделал, — это неуважение к спорту, к общественности и его фанатам. Раньше я уважал его. Я уважаю людей, которые уважают бокс. Эти парни не уважают бокс — только бизнес. Он — умный парень, но потерял уважение, потому что принимал запрещенные вещества.

Он нанес большой урон боксу. Тот факт, что после сделанной большой ошибки он продолжает работать с теми же людьми и той же командой, которая привела к этой ситуации, показывает, что он не признает определенные вещи.

Я указывал на некоторые вещи, которые были очевидны, на некоторые следы на его теле, которые выглядели как инъекции (до первого боя). Было очевидно, то он что-то сделал. Я был очень удивлен, что понадобилась так много времени для решения Комиссии.

По словам Головкина, в ринге он не будет думать о ситуации с кленбутеролом.

«Я буду думать только о бое. Мы узнали друг друга получше, поэтому второй поединок будет еще интереснее. Он убегал от меня в первом бою, но сейчас это сделать будет сложнее.

Я очень спокоен. На меня не влияет Атлетическая комиссия Невады. Думаю, я выиграл первый бой, решение это только последствие. Самое главное — есть бой и второй поединок с ним. Это важно для бокса, фанатов и для нас обоих. Ему нужно драться во втором бою, потому что он потерял уважение болельщиков.

Перед вторым боем Альварес отказался от совместных медиамероприятий. У Головкина нашлось объяснение этому решению.

«Он много говорит о том, что не было смысла встречаться лицом к лицу перед боем. Конечно, это имеет смысл. Люди не глупые. Его ждали бы неудобные вопросы и, возможно, ему не хватило бы мужества, чтобы противостоять правде, отвечая на неприятные вопросы. Главное, что есть бой».

Одной из мотиваций в предстоящем бою Головкин назвал установление нового рекорда. Сейчас у казахстанца и у американца Бернарда Хопксинса — по 20 подряд успешных защит титулов в среднем весе.

«Я получил хороший опыт в первом бою, но ко второму поединку ментально буду другими. Этот бой будет намного лучше. Гораздо больше действий и больше драмы. Я готов. Я взволнован. Я хочу Big Drama Show — и в этом мой шанс.

Очень важно, что есть этот бой. Если говорить прямо — и для истории, и для того, чтобы побить рекорд, — сказал Головкин.