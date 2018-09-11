Сломавшая Шариповой нос россиянка хочет реванш

В интервью пресс-службе казахстанки ее соперница оценила выступление в бою, рассказала о сложностях и матче-реванше.

— Как оцениваете ваше выступление в титульном бою против Фирузы Шариповой?

— За этот бой ставлю оценку «хорошо». У меня давно не было соревновательного опыта именно в боксе — я почти два года не выступала в этом виде спорта. Во время боя было немного тяжело перестроиться на бокс: все же там своя специфика и другая дистанция. Но думаю, что я и моя команда сделали все на хорошем уровне, и в следующем бою вы меня увидите на класс выше и сильнее.

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— А что для вас оказалось самым сложным в поединке?

— Самой сложной стала дистанция в десять раундов, так как я уже давно не боксировала. Для меня это первый опыт такого длинного боя. Максимальное количество раундов, которое я проводила, — восемь. Именно столько я боксировала в титульном бою за звание чемпионки СНГ и Славянских стран по версии WBC в декабре 2016 года.

— Во время боя Шарипова получила перелом носа, а у вас обошлось без травм?

— Никаких травм нет, чувствую себя прекрасно и готова через месяц-два выступить в следующем бою.

— Хотели бы снова встретиться с соперницей в бою-реванше?

— Да, я хотела бы провести матч-реванш с Фирузой Шариповой, так как считаю, что в этом поединке была ничья. Мы обе хорошо проявили себя и не отступали — вы все? видели во время боя. Видели, насколько мне было интересно завоевать чемпионский титул, поэтому я готова на матч-реванш.

Отметим, что у Куценко есть достижения не только в боксе. Также она победительница Кубка Мира по кикбоксингу, чемпионка России по кикбоксингу, русскому бою, панкратиону, финалистка чемпионата России по армейскому рукопашному бою.