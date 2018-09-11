Сломавшая Шариповой нос россиянка хочет реванш
8 сентября на арене А2 в
8 сентября на арене А2 в
В интервью
— Как оцениваете ваше выступление в титульном бою против Фирузы Шариповой?
— За этот бой ставлю оценку «хорошо». У меня давно не было соревновательного опыта именно в боксе — я почти два года не выступала в этом виде спорта. Во время боя было немного тяжело перестроиться на бокс: все же там своя специфика и другая дистанция. Но думаю, что я и моя команда сделали все на хорошем уровне, и в следующем бою вы меня увидите на класс выше и сильнее.
— А что для вас оказалось самым сложным в поединке?
— Самой сложной стала дистанция в десять раундов, так как я уже давно не боксировала. Для меня это первый опыт такого длинного боя. Максимальное количество раундов, которое я проводила, — восемь. Именно столько я боксировала в титульном бою за звание чемпионки СНГ и Славянских стран по версии WBC в декабре 2016 года.
— Во время боя Шарипова получила перелом носа, а у вас обошлось без травм?
— Никаких травм нет, чувствую себя прекрасно и готова через
— Хотели бы снова встретиться с соперницей в
— Да, я хотела бы провести
Отметим, что у Куценко есть достижения не только в боксе. Также она победительница Кубка Мира по кикбоксингу, чемпионка России по кикбоксингу, русскому бою, панкратиону, финалистка чемпионата России по армейскому рукопашному бою.
Напомним, в титульном поединке Шарипова победила Куценко единогласным решением судей. Девять из десяти раундов боя казахстанка боксировала со сломанным носом. После боя ее менеджер Сергей Завилейский и промоутер чемпионки мира по версии WBC Евы Вальстрем Петри Паймандер договорились о бое между своими подопечными. Уже утверждены предварительные дата и место поединка.