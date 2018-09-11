«Нокаутом». Джордж Форман назвал победителя боя Головкин — «Канело»

«Если “Канело” намерен боксировать каждый раунд, то он добьется легкой победы. Если свист болельщиков заставит его наносить удары, тогда Головкин победит нокаутом», — написал Форман в твиттере.

Второй бой Головкин — «Канело» состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа «Канело» — 2.488, ничья — 20. Первый поединок прошел в сентябре прошлого года там же и закончился скандальной ничьей. В недавних интервью оба боксера пообещали не оставлять решение за судьями и завершить бой нокаутом.