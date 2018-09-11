Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь0
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
Футбол. Сборные
18:00
Узбекистан
Иран
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея0
Чили0
Футбол. Сборные
19:00
Катар
Палестина
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Северсталь
Футбол. Сборные
13:20
Япония3
Коста-Рика0
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Венгрия
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Эстония
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Беларусь
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Северная Ирландия
Израиль
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Швейцария
Футбол. Сборные
12.09
Колумбия
Аргентина
Футбол. Сборные
12.09
США
Мексика
Футбол. Сборные
12.09
Бразилия
Сальвадор
Футбол. Сборные
12.09
Эквадор
Гватемала
Футбол. Сборные
12.09
Панама
Венесуэла
Все события
Фоторепортажи
15Тарасов избил Галимова, «Авангард» побил «Динамо»
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
15:55 (мск), источник: Sports.kz

«Нокаутом». Джордж Форман назвал победителя боя Головкин — «Канело»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман прокомментировал предстоящий рематч Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Если “Канело” намерен боксировать каждый раунд, то он добьется легкой победы. Если свист болельщиков заставит его наносить удары, тогда Головкин победит нокаутом», — написал Форман в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй бой Головкин — «Канело» состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа «Канело» — 2.488, ничья — 20. Первый поединок прошел в сентябре прошлого года там же и закончился скандальной ничьей. В недавних интервью оба боксера пообещали не оставлять решение за судьями и завершить бой нокаутом.

 Андорра - Казахстан 1:1. С ума сойти
«Я мучился шесть недель». Нокаутированный Головкиным боксер поделился шокир
«Реал» признан лучшим клубом Европы по версии ECA
Вне сборной и без голов в «Ювентусе»: что творится с Роналду
Серену поддержали официальные лица. Ей грозит судейский бойкот
«Карьере Медведевой конец. Так сказала Тутберидзе». Это война?
УЕФА создаст третий клубный турнир
В «Феррари» отказались от чемпиона. Райкконен ушел в «Заубер»
Источник: Полузащитник «Зенита» согласился перейти в «Милан»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь