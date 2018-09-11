«Нокаутом». Джордж Форман назвал победителя боя Головкин — «Канело»
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман прокомментировал предстоящий рематч Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман прокомментировал предстоящий рематч Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Если “Канело” намерен боксировать каждый раунд, то он добьется легкой победы. Если свист болельщиков заставит его наносить удары, тогда Головкин победит нокаутом», — написал Форман в твиттере.
Второй бой Головкин — «Канело» состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на