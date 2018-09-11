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19:35 (мск), источник: Р-Спорт

Хэй: Поветкин будет самым сложным соперником для Джошуа в карьере

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Британский боксер Дэвид Хэй заявил, что россиянин Александр Поветкин станет самым сложным соперником для Энтони Джошуа за его карьеру на данный момент.

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Источник: РИА "Новости"

Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе между Поветкиным и Джошуа состоится 22 сентября в Лондоне.

«Поветкин — самый тяжелый соперник для Джошуа, которые у него были, включая его бои с Владимиром Кличко, Диллианом Уайтом и Джозефом Паркером. Любительская карьера Поветкина сильнее, чем у Джошуа. Он был чемпионом мира и Европы, победителем Олимпийских игр», — цитирует Хэя Sun.

«Он боксирует намного дольше, чем Джошуа. Кличко, который бился с Джошуа, по моему мнению, был не так хорош, как Кличко, который победил Поветкина», — заявил Хэй.

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