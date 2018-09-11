Хэй: Поветкин будет самым сложным соперником для Джошуа в карьере
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Британский боксер Дэвид Хэй заявил, что россиянин Александр Поветкин станет самым сложным соперником для Энтони Джошуа за его карьеру на данный момент.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Британский боксер Дэвид Хэй заявил, что россиянин Александр Поветкин станет самым сложным соперником для Энтони Джошуа за его карьеру на данный момент.
Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе между Поветкиным и Джошуа состоится 22 сентября в Лондоне.
«Поветкин — самый тяжелый соперник для Джошуа, которые у него были, включая его бои с Владимиром Кличко, Диллианом Уайтом и Джозефом Паркером. Любительская карьера Поветкина сильнее, чем у Джошуа. Он был чемпионом мира и Европы, победителем Олимпийских игр», — цитирует Хэя Sun.
«Он боксирует намного дольше, чем Джошуа. Кличко, который бился с Джошуа, по моему мнению, был не так хорош, как Кличко, который победил Поветкина», — заявил Хэй.