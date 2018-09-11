Хэй: Поветкин будет самым сложным соперником для Джошуа в карьере

Источник: РИА "Новости"

Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе между Поветкиным и Джошуа состоится 22 сентября в Лондоне.

«Поветкин — самый тяжелый соперник для Джошуа, которые у него были, включая его бои с Владимиром Кличко, Диллианом Уайтом и Джозефом Паркером. Любительская карьера Поветкина сильнее, чем у Джошуа. Он был чемпионом мира и Европы, победителем Олимпийских игр», — цитирует Хэя Sun.