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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не могу ставить сердцем»: Фредди Роуч сделал прогноз на реванш Головкин — «Канело»

Известный американский тренер Фредди Роуч сделал прогноз на второй бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает VRinge.com.

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По словам Роуча, он будет болеть за GGG, но ставит на победу Альвареса решением судей.

«Немного склоняюсь в сторону «Канело», а вот Головкин, на мой взгляд, начал сдавать. Он уже не режет углы так эффективно, как делал это раньше. Мне нравится Головкин, и я надеюсь, что он победит, но я не могу ставить сердцем и потому все же думаю, что «Канело» выиграет решением.

Также Роуч посоветовал Головкину совладать с эмоциями. Из-за допингового скандала Альвареса отношения между боксерами обострились.

«Говорят, что Головкин очень зол на Альвареса, а выходить на бой в гневе категорически возбраняется, — говорит Роуч. — Головкин должен драться так, как умеет, а если он допустит такой просчет, полагаю, это ему очень сильно аукнется.

Это будет очень хороший боксерский матч. Головкин будет самим собой, и вопрос в том, сможет ли он резать углы. Он был феноменально хорош. Хорош настолько, что когда загонял вас в угол и прикладывался справа, бой обычно заканчивался. Если он сможет сделать это снова, то добьется успеха. Но для этого он должен провести идеальный бой".

Второй бой Головкин — Альварес пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет утром 16 сентября.

"Я не могу ставить сердцем". Фредди Роуч сделал прогноз на реванш Головкин - "Канело"
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