Геннадий Головкин прибыл в Лас-Вегас на реванш с «Канело»
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) прибыли в
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) прибыли в
Мероприятие «Большое прибытие» проходит в одном из самых знаменитых отелей Вегаса MGM Grand. На нем собрались фанаты и журналисты.
Перед зрителями Головкин появился под песню Seven Nation Army, а Альварес — под композицию México Lindo y Querido, под которые они обычно выходят на бои.
В церемонии прибытия приняли участие боксеры, чьи бои попадут в платную
Второй бой Головкин — Альварес пройдет на арене