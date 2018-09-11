Геннадий Головкин прибыл в Лас-Вегас на реванш с «Канело»

Мероприятие «Большое прибытие» проходит в одном из самых знаменитых отелей Вегаса MGM Grand. На нем собрались фанаты и журналисты.

Перед зрителями Головкин появился под песню Seven Nation Army, а Альварес — под композицию México Lindo y Querido, под которые они обычно выходят на бои.

В церемонии прибытия приняли участие боксеры, чьи бои попадут в платную PPV-трансляцию на телеканале HBO — это экс-чемпион мира в четырех весах Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) из Никарагуа и его мексиканский соперник Мойсес Фуэнтес (25−5−1, 14 КО), бывший чемпион IBF в среднем весе канадец Давид Лемье (39−4, 33 КО) и ирландец Гэри О’Салливан (28−2, 20 КО), а также чемпион WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) и претендент на его титул Брэндон Кук (20−1, 13 КО) из Канады.