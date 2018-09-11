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11 сентября, источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин прибыл в Лас-Вегас на реванш с «Канело»

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) прибыли в Лас-Вегасна второй бой между ними, передает корреспондент Vesti.kz.

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Мероприятие «Большое прибытие» проходит в одном из самых знаменитых отелей Вегаса MGM Grand. На нем собрались фанаты и журналисты.

Перед зрителями Головкин появился под песню Seven Nation Army, а Альварес — под композицию México Lindo y Querido, под которые они обычно выходят на бои.

В церемонии прибытия приняли участие боксеры, чьи бои попадут в платную PPV-трансляцию на телеканале HBO — это экс-чемпион мира в четырех весах Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) из Никарагуа и его мексиканский соперник Мойсес Фуэнтес (25−5−1, 14 КО), бывший чемпион IBF в среднем весе канадец Давид Лемье (39−4, 33 КО) и ирландец Гэри О’Салливан (28−2, 20 КО), а также чемпион WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) и претендент на его титул Брэндон Кук (20−1, 13 КО) из Канады.

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Второй бой Головкин — Альварес пройдет на арене T-Mobileв Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. По времени Астаны поединок пройдет утром 16 сентября.

Исход второго боя с Головкиным решит нокаут. И я готовился к этому - "Канело"
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