«У GGG нет яиц». Альварес о мясной диете после допинг-скандала и «судье Головкина» на реванш

Ранее «Канело» заявил, что на этот раз не намерен доводить дело судей и собирается нокаутировать Головкина.
«Альварес сказал, что у Головкина нет яиц, чтобы устраивать трэшток с ним. По его словам, Головкин прячется за спиной своего тренера Абеля Санчеса», — цитирует мексиканца журналист Las Vegas
«Также “Канело” признался, что
При этом ранее Альварес говорил, что исключил мясо из своего рациона после
«Альварес сказал, что у него проблем с тем, что Дэйв Моретти вновь будет работать на реванше после того, как он поставил 115−113 в пользу Головкина в их первом бою. По словам “Канело”, команда Головкина сделала слишком много раздражающих заявлений», — добавил журналист.
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене
15 сентября соперники вернутся на ту же площадку для проведения реванша, но уже без Берд, хотя команда Головкина просила назначить ее мужа на второй бой с «Канело».