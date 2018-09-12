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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

«У GGG нет яиц». Альварес о мясной диете после допинг-скандала и «судье Головкина» на реванш

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) в преддверии матча-реванша высказался в адрес своего визави — чемпиона WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО).

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Ранее «Канело» заявил, что на этот раз не намерен доводить дело судей и собирается нокаутировать Головкина.

«Альварес сказал, что у Головкина нет яиц, чтобы устраивать трэшток с ним. По его словам, Головкин прячется за спиной своего тренера Абеля Санчеса», — цитирует мексиканца журналист Las Vegas Review-Journal Хильберто Мансано.

«Также “Канело” признался, что по-прежнему ест мясо в Сан-Диего (США) но отказался от него в Мексике, и употребляет его три-четыре раза в неделю, когда не сидит на диете», — написал Мансано.

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При этом ранее Альварес говорил, что исключил мясо из своего рациона после допинг-скандала. Напомним, сразу в двух февральских допинг-пробах «Канело» обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса — кленбутерол используют в Мексике в животноводстве. Впоследствии Альварес получил шестимесячную дисквалификацию, а реванш с Головкиным перенесли с мая на сентябрь.

«Альварес сказал, что у него проблем с тем, что Дэйв Моретти вновь будет работать на реванше после того, как он поставил 115−113 в пользу Головкина в их первом бою. По словам “Канело”, команда Головкина сделала слишком много раздражающих заявлений», — добавил журналист.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился спорной ничьей. Тогда наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая отдала победу Альваресу 118−110. Третий судья Дон Трелла насчитал ничью 114−114.

15 сентября соперники вернутся на ту же площадку для проведения реванша, но уже без Берд, хотя команда Головкина просила назначить ее мужа на второй бой с «Канело».

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