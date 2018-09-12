Головкин оценил вероятность досрочной победы над «Канело» в реванше

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«Если “Канело” даст мне шанс, я нокаутирую его», — заявил Головкин, слова которого приводит журналист Las Vegas Review-Journal Хильберто Мансано.

Ранее Головкин пожелал удачи Альваресу в предстоящем реванше и выразил надежду, что на этот раз судьи будут честными. «Для нас обоих это большой бой», — добавил GGG.

Сам Альварес дал понять, что собирается нокаутировать Головкина. Также мексиканец признался, что его не беспокоит тот факт, что в реванше будет работать судья Дэйв Моретти, который поставил 115−113 в пользу Головкина в их первом бою.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но не выявил победителя. Тогда судьи насчитали ничью, чем вызвали широкий резонанс. Наибольшие споры вызвали оценки Аделаиды Берд, которая отдала победу Альваресу 118−110. Третий судья Дон Трелла насчитал ничью 114−114.