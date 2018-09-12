«Мои ноги быстрее в новой обувке». Головкин потроллил и похвалил Альвареса перед реваншем

«Мои ноги стали быстрые, потому что теперь у меня есть обувь от Jordan, — цитирует Головкина Reviewjournal.com. — Это просто бизнес. Он не просто рядовой боец. Он большой боксер, у которого сильные руки. Но этот бой будет другим, и мы готовы. Я чувствую себя здоровым, сильным, и моя улыбка остается при мне. Я набрался опыта в первом поединке, но я не нервничаю. Возможно, лет 20 назад я бы и нервничал. Но сейчас я нахожусь в предвкушении. Это огромный поединок».