Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо НН
Футбол. Сборные
04:05
Эквадор2
Гватемала0
Футбол. Сборные
04:00
Панама0
Венесуэла2
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Футбол. Сборные
03:30
США1
Мексика0
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия5
Сальвадор0
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия0
Аргентина0
Футбол. Сборные
11.09
Англия1
Швейцария0
Футбол. Лига наций
11.09
Исландия0
Бельгия3
Футбол. Лига наций
11.09
Испания6
Хорватия0
Футбол. Лига наций
11.09
Босния и Герцеговина1
Австрия0
Футбол. Лига наций
11.09
Венгрия2
Греция1
Футбол. Лига наций
11.09
Финляндия1
Эстония0
Футбол. Лига наций
11.09
Сан-Марино0
Люксембург3
Футбол. Лига наций
11.09
Молдавия0
Беларусь0
Футбол. Сборные
11.09
Польша1
Ирландия1
Футбол. Сборные
11.09
Северная Ирландия3
Израиль0
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
10Россия — Чехия. Главное о матче за 3 минуты
10:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Мои ноги быстрее в новой обувке». Головкин потроллил и похвалил Альвареса перед реваншем

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) на официальной церемонии прибытия в Лас-Вегас на матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) рассказал о своем настрое.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Головкин намекнул, что в реванше не позволит Альваресу убегать от него по рингу, как это было в их первом бою, завершившимся спорной ничьей.

Читайте также
«Следы на теле». Головкин рассказал о допинг-скандале «Канело» и мотивации на реванш

«Мои ноги стали быстрые, потому что теперь у меня есть обувь от Jordan, — цитирует Головкина Reviewjournal.com. — Это просто бизнес. Он не просто рядовой боец. Он большой боксер, у которого сильные руки. Но этот бой будет другим, и мы готовы. Я чувствую себя здоровым, сильным, и моя улыбка остается при мне. Я набрался опыта в первом поединке, но я не нервничаю. Возможно, лет 20 назад я бы и нервничал. Но сейчас я нахожусь в предвкушении. Это огромный поединок».

Второй бой Головкина и Альвареса состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет показан телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV). В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который журнал отобрал у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

Сын легенды румынского футбола Хаджи забил прямым ударом с углового
Сборная Бразилии добилась разгромной победы
СМИ: Переход Модрича в «Интер» возможен в январе
Овечкин подарил свой игровой свитер Неймару (фото)
«В Алматы я свой». Аршавин о роли в «Кайрате» и конце карьеры
СМИ: Судьи грозят создать профсоюз после скандала с С. Уильямс
Сборная Аргентины сыграла вничью с колумбийцами
Колобков: У ОКР нет сомнений по поводу участия РФ на ОИ-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь