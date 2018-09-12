Абель Санчес рассказал, сколько боев осталось Головкину до завершения карьеры

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Напомним, что на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) запланирован реванш Головкин-Альварес. А их первый бой годом ранее завершился вничью.

— Вся эта враждебность после высказываний… Вам говорили закрыть рот, вы говорили им остановиться…

— Я им не говорил такого. Я говорил о Сауле, что у него была положительная проба на допинг. Я говорил, что его проба была взята еще за два месяца до намечавшегося боя 5-го мая, и он ждал пять недель, чтобы обнародовать информацию о том, что мы не сможем подраться в Вегасе. Вот, что я говорил. Если я лгу, пусть кто-нибудь скажет об этом, но я говорю правду. Я не говорил ничего унизительно в его сторону. Мне нужно посмотреть источник информации.

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— Ранее вы упоминали, что Головкин проведет еще четыре-пять поединков до завершения карьеры. Сколько боёв хочет провести Головкин? И с кем вы хотите их провести?

— Я думаю, на таком высоком уровне нужно учитывать карьеры других великих бойцов последних лет, таких как Андре Уорд, Флойд Мейвезер, Владимир Кличко. Если у них был ментальный вызов, то они принимали его. Вопрос не в физическом вызове, потому что бойцы готовились всегда одинаково. Нужен оппонент, который зажжет искру. Тяжело сказать, сколько боев. Если мы сможем найти для него эти вызовы, чтобы он был мотивирован посещать зал, то все возможно. Ведь тренировочный лагерь — это самая тяжелая часть. Тренировочный лагерь длится восемь-десять недель и Геннадий делает то же, что делал уже более 20 лет. Это становится скучным. Для нас тяжело говорить о вызовах на четыре-пять боев, но будем надеяться, что будут вызовы на три-четыре или более поединков.

Абеля Санчеса дополнил промоутер чемпиона Том Леффлер.