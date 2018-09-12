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10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин стал вторым в рейтинге лучших средневесов 21-го века

Журналист телеканала ESPN Найджел Коллинз в преддверии матча-реванша между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем веес казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса представил свою десятку лучших боксеров средней весовой категории в 21-м веке.

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Источник: РИА "Новости"

Первое место в рейтинге занял бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе американец Бернард Хопкинс. Следом за ним расположился Головкин, а замкнул тройку Альварес.

Также в топ-10 вошли:
4. Серхио Мартинес (Аргентина)
5. Келли Павлик (США)
6. Джермейн Тэйлор (США)
7. Дэниэл Джейкобс (США)
8. Билли Джо Сондерс (Великобритания)
9. Артур Абрахам (Германия)
10. Джермалл Чарло (США).

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При этом Головкин оказался самым точным в своем дивизионе. Так, в среднем за раунд 25 ударов казахстанца достигают своей цели, при этом пропускает GGG 12,2 удара от соперника.

Кроме того, Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса, за что был удостоен включения в Книгу рекордов Гиннесса.

Добавим, что 15 сентября Головкин и Альварес проведут реванш на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где ровно год назад их первый бой завершился вничью.

В случае победы Головкин побьет рекорд Хопкинса по числу успешных защит титула в среднем весе. Сейчас на счету обоих по 20 победных боев в статусе чемпиона. Американец сделал это в период с 1995 по 2005 год, Головкину же для повторения этого достижения потребовалось на два года меньше (2010−2018).

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