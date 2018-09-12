Головкин стал вторым в рейтинге лучших средневесов 21-го века

Источник: РИА "Новости"

Первое место в рейтинге занял бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе американец Бернард Хопкинс. Следом за ним расположился Головкин, а замкнул тройку Альварес.

Также в топ-10 вошли:

4. Серхио Мартинес (Аргентина)

5. Келли Павлик (США)

6. Джермейн Тэйлор (США)

7. Дэниэл Джейкобс (США)

8. Билли Джо Сондерс (Великобритания)

9. Артур Абрахам (Германия)

10. Джермалл Чарло (США).

При этом Головкин оказался самым точным в своем дивизионе. Так, в среднем за раунд 25 ударов казахстанца достигают своей цели, при этом пропускает GGG 12,2 удара от соперника.

Кроме того, Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса, за что был удостоен включения в Книгу рекордов Гиннесса.

Добавим, что 15 сентября Головкин и Альварес проведут реванш на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где ровно год назад их первый бой завершился вничью.