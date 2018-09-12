Альварес: Я выиграл семь раундов и нейтрализовал Головкина, но уважаю решение судей

«Лично я чувствовал, что в первом бою чисто выиграл семь раундов из двенадцати. В боксе многое решают оценочные суждения. Один человек может видеть поединок по-своему, а другой — по-своему. Я уважаю решение судей, однако считаю, что взял семь раундов против пяти.

Я работал от канатов, действовал в центре ринга и боксировал. Но мне удалось его нейтрализовать. По общему мнению, Головкин нокаутирует своих соперников, когда прижимает их к канатам. Но со мной он этого не сделал. В первом поединке он не донес до меня по-настоящему сильных ударов. Может и была пара-тройка, но большинство его точных ударов пришлись на джебы. И я чувствовал, что когда я выигрывал свои раунды, я делал это за счет нанесения в цель сильных ударов. Когда же я уступал раунд, это происходило из-за того, что я двигался и оборонялся, — цитирует Альвареса BoxingScene.com.