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10:40 (мск), источник: Vesti.kz

Альварес: Я выиграл семь раундов и нейтрализовал Головкина, но уважаю решение судей

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) по-прежнему считает, что выиграл первый бой у чемпиона WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО).

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В сентябре прошлого года в Лас-Вегасе боксеры провели 12 раундов, но не смогли выявить победителя. Судьи насчитали ничью.

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15 сентября соперники вернутся туда же для проведения реванша.

«Лично я чувствовал, что в первом бою чисто выиграл семь раундов из двенадцати. В боксе многое решают оценочные суждения. Один человек может видеть поединок по-своему, а другой — по-своему. Я уважаю решение судей, однако считаю, что взял семь раундов против пяти.

Я работал от канатов, действовал в центре ринга и боксировал. Но мне удалось его нейтрализовать. По общему мнению, Головкин нокаутирует своих соперников, когда прижимает их к канатам. Но со мной он этого не сделал. В первом поединке он не донес до меня по-настоящему сильных ударов. Может и была пара-тройка, но большинство его точных ударов пришлись на джебы. И я чувствовал, что когда я выигрывал свои раунды, я делал это за счет нанесения в цель сильных ударов. Когда же я уступал раунд, это происходило из-за того, что я двигался и оборонялся, — цитирует Альвареса BoxingScene.com.

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