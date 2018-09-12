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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин уходит с канала НВО?

Журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр узнал некоторые подробности относительно сотрудничества чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) с телеканалом HBO.

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По его информации, назначенный на 15 сентября матч-реванш против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) станет последним боем для Головкина по контракту с НВО.

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Стороны начали сотрудничество в 2012 году, и телеканал 14 раз транслировал бои Головкина, но сейчас чемпион, возможно, готов рассмотреть и другие варианты.

Отмечается, что Головкин не почувствовал поддержки со стороны HBO по егоу плану встретиться с «запасным» соперником в лице Ванеса Мартиросяна 5 мая, когда’Канело снялся с поединка из-за допинг-скандала. В конечном итоге казахстанец отбоксировал на HBO, однако его гарантированный гонорар в миллион долларов оказался в 20 раз меньше того, что GGG ожидает получить в реванше с Альваресом.

«Нам бы хотелось получить более крупное лицензионное вознаграждение», — сказал промоутер казахстанца Том Леффлер, тем самым подтвердив, что будущее Головкина на HBO пока остается неясным.

В HBO заявили, что они не комментируют контракты боксеров, но отметили, что ни один боец не провел на их телеканале столько времени, как Головкин с его 14-ю поединками за период с сентября 2012 года.

«Если Геннадий победит в эту субботу, перед ним откроются много вариантов», — добавил Леффлер.

Отметим, что в последнее время конкуренты НВО — телеканалы Showtime, ESPN и Fox — значительно расширили свое присутствие на рынке боксерских трансляций, а также появился новый конкурент — стриминговый сервис DAZN.

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