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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину подобрали пять кандидатов на следующий бой после реванша «Канело»

Британский таблойд Mirror составил список потенциальных соперников для чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) на следующий бой после реванша с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

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Их повторный поединок состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее их первый бой завершился спорной ничьей. В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который журнал отобрал у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

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Mirror предлагает для Головкина пять следующих вариантов:

1. Победитель пары Давид Лемье — Гэри «Спайк» О́Салливан, поединок которых состоится в андеркарте реванша Головкин — Альварес. При этом канадец уже дрался с Головкиным в октябре 2015 года, когда проиграл досрочно и лишился титула IBF в среднем весе.

2. Победитель пары Дэниэл Джейкобс — Сергей Деревянченко, которые 27 октября проведут бой за вакантный титул IBF в среднем весе, отобранный организацией в начале июня этого года у Головкина. Американец также имеет за плечами бой с GGG — в марте 2017 года он первым продержался все 12 раундов против казахстанца, но это не спасло его от поражения (решением судей).

3. Мартин Мюррей, который не раз уже заявлял о желании взять реванш у Головкина. В марте 2015 года британец стал первым, кто выстоял против GGG 11 раундов, но в итоге проиграл досрочно.

4. Победитель пары Билли Джо Сондерс — Деметриус Андраде, которые в 20 октября поборются за титул WBO в среднем весе, принадлежащий британцу.

5. Джермалл Чарло — обладатель пояса «временного» чемпиона WBC в среднем весе и по совместительству обязательный претендент для Головкина.

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