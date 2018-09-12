«Без разогрева за нокаутом». Тренер Головкина определил раунды для победы над «Канело»

Боксеры вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее их первый бой продлился все 12 раундов и завершился спорной ничьей.
«Мы обсуждали, что Геннадию необходимо стартовать быстрее. Мы надеемся, что нам не потребуются три раунда на разогрев, и мы не отдадим «Канело» эти три раунда, как вышло в первом бою. Если мы этого не сделаем, то есть высокая вероятность, что к седьмому, восьмому или девятому раунду они подойдут таким образом, что кто-то окажется в нокауте, потому что к тому моменту они не только накостыляют друг другу, но еще и нанесут друг другу урон.
Я, как правило, не верю в обещания «Канело» нокаутировать Головкина, но я на это надеюсь. Потому что в таком случае они будут обмениваться ударами на ближней дистанции, и мы получим захватывающий поединок, где победит сильнейший, — цитирует Санчеса BoxingScene.com.