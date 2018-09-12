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13:29 (мск), источник: Sports.kz

Сколько в общем Головкин может заработать во втором бою с «Канело»

Постоянный автор сайта Boxingnews24.com Джефф Араноу озвучил денежную сумму, которую может положить на свой счет казахстанец Геннадий Головкин за второй поединок против Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.

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Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Геннадия составит 20 миллионов долларов, а «Канело» — 30 миллионов.

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К этим суммам также прибавится доля от продаж платных трансляций на HBO PPV.

«Рематч с “Канело” принесет Головкину целое состояние. По оценкам, GGG может заработать в нем $48 миллионов. Это большая прибавка по сравнению с полученными GGG $20 миллионами за их первый бой. Та встреча продала 1,4 миллиона платных трансляций на HBO PPV. Рематч мог бы сгенерировать намного больше. Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя прогнозирует около 2 миллионов PPV. Если эта цифра окажется правдой, тогда оба боксера заработают огромную сумму денег», — написал автор.

Повторный бой Головкина и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе 15 сентября (утро 16 сентября — для Казахстана).

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