Сколько в общем Головкин может заработать во втором бою с «Канело»

«Рематч с “Канело” принесет Головкину целое состояние. По оценкам, GGG может заработать в нем $48 миллионов. Это большая прибавка по сравнению с полученными GGG $20 миллионами за их первый бой. Та встреча продала 1,4 миллиона платных трансляций на HBO PPV. Рематч мог бы сгенерировать намного больше. Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя прогнозирует около 2 миллионов PPV. Если эта цифра окажется правдой, тогда оба боксера заработают огромную сумму денег», — написал автор.