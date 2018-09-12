Журналисты The Ring и эксперты из мира бокса выбрали победителя в реванше Головкин — Альварес

Авторитетный журнал The Ring поинтересовался у журналистов издания и экспертов из мира бокса на предмет того, кого они видят победителем в предстоящем матче-реванше между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34).