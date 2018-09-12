Журналисты The Ring и эксперты из мира бокса выбрали победителя в реванше Головкин — Альварес
Авторитетный журнал The Ring поинтересовался у журналистов издания и экспертов из мира бокса на предмет того, кого они видят победителем в предстоящем
Авторитетный журнал The Ring поинтересовался у журналистов издания и экспертов из мира бокса на предмет того, кого они видят победителем в предстоящем
Их повторный поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 15 сентября на арене
В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который журнал отобрал у Альвареса, и специальный пояс от WBC.
Ниже предлагаем выбор журналистов The Ring:
Майкл Вудс: победа Головкина решением большинства судей (MD);.
Ли Гроувз: победа Головкина единогласным решением (UD);.
Том Грэй: Головкин UD;.
Мартин Малкай: Головкин UD;.
Энсон Вайнрайт: победа «Канело» техническим нокаутом в 10-м раунде;.
Франциско Салазар: Головкин;.
Норм Фрауэнхайм: Головкин UD;.
Гарет Э. Дэвис: победа «Канело» раздельным решением (SD);.
Рон Борхес: «Канело»;.
Даг Фишер: Головкин MD;.
Выбор людей из мира бокса:
Тренер Джон Скалли: Головкин;.
Матчмейкер Брэд Гудман: Головкин;.
Менеджер Тони Толж: «Канело» UD;.
Промоутер Родни Берман: «Канело»;.
Матчмейкер Жолин Миззоне: «Канело» UD;.
Матчмейкер Джон Бенинати: Головкин;.
Матчмейкер Рон Катц: «Канело»;.
Промоутер Камерон Данкин: Головкин;.
Промоутер Кэти Двуа: «Канело» UD;.
Итоговый счет: 13−12 в пользу Головкина.