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13:26 (мск), источник: Vesti.kz

Журналисты The Ring и эксперты из мира бокса выбрали победителя в реванше Головкин — Альварес

Авторитетный журнал The Ring поинтересовался у журналистов издания и экспертов из мира бокса на предмет того, кого они видят победителем в предстоящем матче-реванше между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34).

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Их повторный поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ровно год назад на этой же площадке боксеры не смогли выявить победителя — тогда судьи насчитали ничью.

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В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который журнал отобрал у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

Ниже предлагаем выбор журналистов The Ring:

Майкл Вудс: победа Головкина решением большинства судей (MD);.

Ли Гроувз: победа Головкина единогласным решением (UD);.

Том Грэй: Головкин UD;.

Мартин Малкай: Головкин UD;.

Энсон Вайнрайт: победа «Канело» техническим нокаутом в 10-м раунде;.

Франциско Салазар: Головкин;.

Норм Фрауэнхайм: Головкин UD;.

Гарет Э. Дэвис: победа «Канело» раздельным решением (SD);.

Рон Борхес: «Канело»;.

Даг Фишер: Головкин MD;.

Выбор людей из мира бокса:

Экс-чемпион мира в двух весах Тони Лопес: «Канело» UD;.

ТВ-аналитик Виктор Силва: «Канело» UD;.

Экс-чемпион в двух весах Раул Перес: «Канело»;.

Тренер Джон Скалли: Головкин;.

Матчмейкер Брэд Гудман: Головкин;.

Менеджер Тони Толж: «Канело» UD;.

Промоутер Родни Берман: «Канело»;.

Матчмейкер Жолин Миззоне: «Канело» UD;.

Матчмейкер Джон Бенинати: Головкин;.

Матчмейкер Рон Катц: «Канело»;.

ТВ-аналитик Стив Фархуд: «Канело»;.

Экс-чемпион мира/ТВ-аналитик Серхио Мора: Головкин SD;.

Промоутер Камерон Данкин: Головкин;.

Промоутер Кэти Двуа: «Канело» UD;.

Экс-чемпион в трех весах/ТВ-аналитик Дюк Маккензи: Головкин.

Итоговый счет: 13−12 в пользу Головкина.

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