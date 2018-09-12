Почему второму бою Головкин — «Канело» не продать 2 миллиона PPV

«“Канело” привлек 2,2 миллиона PPV-подписчиков в бою с Флойдом Мэйвезером в 2013 году. Это был поединок с участием одной из главных суперзвезд мира в лице Мэйвезера. Головкин даже близко не так популярен, как Флойд, так что рематчу GGG — “Канело” будет тяжело продать 2 миллиона pay-per-view. К тому же, урон его продвижению нанесли два положительных допинг-теста “Канело” на кленбутерол в феврале», — отметил Араноу.