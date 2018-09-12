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13:58 (мск), источник: Sports.kz

Почему второму бою Головкин — «Канело» не продать 2 миллиона PPV

Журналист Boxingnews24.com Джефф Араноу сомневается, что второму поединку Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес удастся реализовать 2 миллиона платных трансляций на HBO PPV, сообщает Sports.kz.

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Ранее именно такую цифру спрогнозировал промоутер мексиканца Оскар де ла Хойя.

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«“Канело” привлек 2,2 миллиона PPV-подписчиков в бою с Флойдом Мэйвезером в 2013 году. Это был поединок с участием одной из главных суперзвезд мира в лице Мэйвезера. Головкин даже близко не так популярен, как Флойд, так что рематчу GGG — “Канело” будет тяжело продать 2 миллиона pay-per-view. К тому же, урон его продвижению нанесли два положительных допинг-теста “Канело” на кленбутерол в феврале», — отметил Араноу.

Второй бой Головкина и Альвареса пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 15 сентября. По казахстанскому времени трансляция боксерского шоу начнется с 06:00 воскресенья, 16 сентября.

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