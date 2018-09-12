Вадим Корнилов: Шуменов хочет подраться с Лебедевым или чтобы ему заплатили?!

Источник: РИА "Новости"

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил переговорить с представителем интересов россиянина в профессионалах, чтобы поподробнее узнать у него о возможности проведения поединка между Лебедевым и Шуменовым, а также задать несколько вопросов о предстоящем бое Головкина и «Канело».

— Вадим, как можете прокомментировать уверенное возвращение в ринг Дениса Лебедева в поединке против Хизни Алтункая?

— Возвращение оказалось тяжелым из-за того, что Денис вышел из формы, были и психологические проблемы, так как он уже завязал с боксом, но потом решил вернуться.

Сложилось впечатление, что Алтункая с самого начала боя потерял уверенность и не смог подстроиться под удары Дениса, а возможно, не захотел проявить себя. В любом случае, мы ожидали от него более конкурентного боя, учитывая нынешнюю форму Лебедева.

— До этого турок был бит казахстанцем Бейбутом Шуменовым. Вы просматривали этот поединок при подготовке к бою Дениса?

— Да, частично просматривали.

— Насколько силен сейчас Шуменов, на Ваш взгляд?

— Насколько, я понимаю, у него в этом бою тоже состоялось возвращение боксера, в котором он завоевал титул. Наверное, Шуменов в хорошей форме.

— Ранее казахстанец высказывался в СМИ о том, что он два года пытался заполучить бой с Лебедевым, но Денис, якобы, его избегал. Что Вы можете сказать по этому поводу?

— Безусловно, в прессе это уже не раз обсуждалось, но на моей памяти до конкретных переговоров ничего так и не доходило. Мы всегда были за проведение такого поединка, нам и сейчас это интересно. В том случае, если Усик откажется от боя с Лебедевым или же выберет какие-либо другие пути развития своей профессиональной карьеры, конечно, Денису было бы интересно встретиться с Шуменовым, чтобы подтвердить статус чемпиона по версии WBA.

— Насколько бой Лебедев — Шуменов реален на данный момент?

— Все будет зависеть от переговоров Лебедева с Усиком.

— В этой связи Вы считаете, что никаких проблем в переговорах с Бейбутом Шуменовым не возникнет?

— Если он и вправду хочет этого боя на протяжении двух лет, то надеюсь, что никаких проблем не будет.

— Буквально месяц назад Шуменов заявил, что Лебедев сейчас ему не интересен, так как у Дениса нет титула, но если россиянин готов заплатить, то казхстанец рассмотрит такой вариант после своего декабрьского боя. Для чего это было сказано, на Ваш взгляд?

— А за что Лебедев должен платить?! Денис является суперчемпионом WBA «в отпуске», поэтому реальный титул чемпиона Мира по этой версии находится у него. WBA может потребовать Шуменова подтвердить свой титул. Что касается того, кто кому должен заплатить, то здесь возникает вопрос: действительно ли Шуменов желает подраться, или он хочет, чтобы ему заплатили?! Если будет желание организовать бой, то будем договариваться о финансовых условиях.

Читайте также Главные бои выходных. Портер победил Гарсию и мисматч в Челябинске

— На этой неделе в Лас-Вегасе пройдет долгожданный бой в среднем весе между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Будете ли Вы болеть за кого-то из бойцов в этом поединке?

— Конечно, мы будем болеть за Головкина, так как многие из наших бойцов лично знакомы с Геннадием, в том числе Руслан Проводников и Денис Лебедев. Сам Головкин общается с Дмитрием Биволом и переживает за нашего боксера, поэтому мы все хотим, чтобы GGG поставил точку во всей этой неприятной ситуации, которую создал «Канело».

— Как Вы оцениваете шансы соперников в их второй очной встрече?

— Я думаю, что будет очень конкурентный бой, так как оба боксера очень опытны. Оценить шансы очень сложно, так как я не знаю, как проводили бойцы свои тренировочные лагеря. Если предположить, что Геннадий провел подготовку хорошо и сумел избежать травм, то он, по моему мнению, является очевидным фаворитом в этом поединке.

— Какова вероятность, на Ваш взгляд, что мировых любителей бокса 15 сентября ждет нокаут?

— Я, почему-то, верил, что и в первой их встрече Головкин должен был нокаутировать «Канело», так как он более бьющий и опасный боксер, но всегда сложнее это сделать, когда соперник крупнее тебя. Все мы знаем, что за сутки до боя Альварес прилично набирает в весе.