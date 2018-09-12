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16:40 (мск), источник: Sports.kz

Сформирован полный андекард второго боя Головкин — «Канело»

15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе пройдет рематч Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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Источник: Sports.kz

Промоутеры боксеров заканчивают работу над формированием андеркарда. Соперником Брайана Себальо (4−0, 2 КО) стал американец Давид Томас (6−3−1, 2 КО).

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Если состав участников не расширится и не претерпит изменений, то будет выглядеть так:

Давид Лемье (39−4, 33 КО) — Гэри О’Салливан (28−2, 20 КО).

Хайме Мунгия (30−0, 25 КО) — Брэндон Кук (20−1, 13 КО).

Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) — Мойзес Фуэнтес (25−5−1, 14 КО).

Верджил Ортис-младший (10−0, 10 КО) — Роберто Ортис (35−3−2, 26 КО).

Алексис Роча (11−0, 8 КО) — Карлос Ортис Сервантес (11−2, 11 КО).

Джаба Хоситашвили (3−0, 2 КО) — Лоуренс Кинг (4−0, 3 КО).

Брайан Себальо (4−0, 2 КО) — Давид Томас (6−3−1, 2 КО).

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