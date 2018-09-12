Сформирован полный андекард второго боя Головкин — «Канело»
15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на
15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на
Промоутеры боксеров заканчивают работу над формированием андеркарда. Соперником Брайана Себальо (4−0, 2 КО) стал американец Давид Томас (6−3−1, 2 КО).
Если состав участников не расширится и не претерпит изменений, то будет выглядеть так:
Давид Лемье (39−4, 33 КО) — Гэри О’Салливан (28−2, 20 КО).
Хайме Мунгия (30−0, 25 КО) — Брэндон Кук (20−1, 13 КО).
Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) — Мойзес Фуэнтес (25−5−1, 14 КО).
Верджил
Алексис Роча (11−0, 8 КО) — Карлос Ортис Сервантес (11−2, 11 КО).
Джаба Хоситашвили (3−0, 2 КО) — Лоуренс Кинг (4−0, 3 КО).
Брайан Себальо (4−0, 2 КО) — Давид Томас (6−3−1, 2 КО).