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12 сентября, источник: Vesti.kz

Головкин в присутствии «Канело» рассказал об ожиданиях от второго боя

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) на финальной пресс-конференции поделился ожиданиями от второго боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Боксеры впервые перед поединком оказались на расстоянии нескольких метров друг от друга.

«Я счастлив, потому что это высочайший уровень бокса, и я на этом уровне. Многие люди ждут этого боя. Верю, что он готов. И я готов. Верю, что в День независимости Мексики сделаю подарок любителям бокса.

Я счастлив, что здесь, что я здоров и чувствую себя хорошо. Спасибо богу, что дал мне этот шанс. Спасибо моим фанатам. Запомните, 15 сентября — большой день в боксе, — сказал Головкин.

Второй бой Головкин — Альварес пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. По времени Астаны поединок пройдет утром 16 сентября.

Стала известна цена одной платной трансляции второго боя Головкин - "Канело" на телеканале HBO
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