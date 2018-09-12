Головкин в присутствии «Канело» рассказал об ожиданиях от второго боя

Боксеры впервые перед поединком оказались на расстоянии нескольких метров друг от друга.

«Я счастлив, потому что это высочайший уровень бокса, и я на этом уровне. Многие люди ждут этого боя. Верю, что он готов. И я готов. Верю, что в День независимости Мексики сделаю подарок любителям бокса.

Я счастлив, что здесь, что я здоров и чувствую себя хорошо. Спасибо богу, что дал мне этот шанс. Спасибо моим фанатам. Запомните, 15 сентября — большой день в боксе, — сказал Головкин.