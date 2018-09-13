Джошуа уверен, что нокаутирует Поветкина

Бой Поветкин — Джошуа пройдет 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли». На кону 12-раундового поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

«В чемпионском бое нельзя думать, что каждый удар в челюсть нокаутирует соперника. Все-таки на ринг выходят крепкие парни, которым есть за что биться — подчеркнул Джоуша. — Я намерен избивать оппонента раунд за раундом, а после боя он будет чувствовать себя не на свои 39 лет, а на все 69. Думаю, мне хватит шесть-восемь раундов, чтобы завершить поединок».