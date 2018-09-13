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00:21 (мск), источник: ТАСС

Джошуа уверен, что нокаутирует Поветкина

ТАСС, 12 сентября. Британский боксер Энтони Джошуа выразил уверенность, что нокаутирует россиянина Александра Поветкина в предстоящем поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе. 28-летнего боксера цитирует портал Talksport.

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Источник: AP 2018

Бой Поветкин — Джошуа пройдет 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли». На кону 12-раундового поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

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«В чемпионском бое нельзя думать, что каждый удар в челюсть нокаутирует соперника. Все-таки на ринг выходят крепкие парни, которым есть за что биться — подчеркнул Джоуша. — Я намерен избивать оппонента раунд за раундом, а после боя он будет чувствовать себя не на свои 39 лет, а на все 69. Думаю, мне хватит шесть-восемь раундов, чтобы завершить поединок».

Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место. На счету 39-летнего россиянина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение. В активе британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 нокаутом).

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