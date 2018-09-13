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09:35 (мск), источник: Sports.kz

Непобежденный казахстанец из лагеря Головкина прошел взвешивание перед боем в США

Казахстанский боксер Руслан Мадиев (12−0, 5 КО) прошел взвешивание перед поединком на вечере бокса в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

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Наш соотечественник выступит в главном событии боксерского шоу на телеканале ESPN за два дня до мегафайта Геннадий Головкин — Сауль Альварес II. Его соперником станет мексиканец Пабло Сезар Кано (30−7−1,21 KO).

Оба соперника уложились в лимит первого полусреднего веса (140 фунтов). Вес Мадиева составил 139,2 фунта, а Кано показал на весах 139,4 фунта. Поединок боксеров будет рассчитан на десять раундов.

Напомним, что 25-летний Руслан Мадиев тренируется в калифорнийском Биг Бэар вместе с Геннадием Головкиным и Али Ахмедовым под руководством Абеля Санчеса.

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