Непобежденный казахстанец из лагеря Головкина прошел взвешивание перед боем в США
Казахстанский боксер Руслан Мадиев (12−0, 5 КО) прошел взвешивание перед поединком на вечере бокса в
Казахстанский боксер Руслан Мадиев (12−0, 5 КО) прошел взвешивание перед поединком на вечере бокса в
Наш соотечественник выступит в главном событии боксерского шоу на телеканале ESPN за два дня до мегафайта Геннадий Головкин — Сауль Альварес II. Его соперником станет мексиканец Пабло Сезар Кано (30−7−1,21 KO).
Оба соперника уложились в лимит первого полусреднего веса (140 фунтов). Вес Мадиева составил 139,2 фунта, а Кано показал на весах 139,4 фунта. Поединок боксеров будет рассчитан на десять раундов.
Напомним, что 25-летний Руслан Мадиев тренируется в калифорнийском Биг Бэар вместе с Геннадием Головкиным и Али Ахмедовым под руководством Абеля Санчеса.