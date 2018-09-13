Непобежденный казахстанец из лагеря Головкина прошел взвешивание перед боем в США

Наш соотечественник выступит в главном событии боксерского шоу на телеканале ESPN за два дня до мегафайта Геннадий Головкин — Сауль Альварес II. Его соперником станет мексиканец Пабло Сезар Кано (30−7−1,21 KO).

Оба соперника уложились в лимит первого полусреднего веса (140 фунтов). Вес Мадиева составил 139,2 фунта, а Кано показал на весах 139,4 фунта. Поединок боксеров будет рассчитан на десять раундов.