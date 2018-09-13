Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
12.09
Динамо Мн3
Спартак1
Хоккей. КХЛ
12.09
СКАОТ4
Йокерит3
Все события
Фоторепортажи
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
09:40 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер «Канело» объяснил отказ от дуэли взглядов с Головкиным

Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес ответил, почему на финальной пресс-конференции второго поединка Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса боксеры не провели традиционную для подобных мероприятий дуэль взглядов, пишет Sports.kz.

Наверх

— В этом поединке очень много эмоций, и ни один из соперников не хотел встречи лицом к лицу. Я надеюсь, что они устроят дуэль взглядов в пятницу на взвешивании.

Это случай, когда оба бойца отбрасывают все в сторону и дают фанатам то, чего они хотят. Болельщики жаждали большего после первого поединка в прошлом сентябре, и я рад, что в эту субботу состоится «13-й раунд», — ответил в беседе с ESPN Гомес.

Второй бой GGG и «Канело» пройдет в Лас-Вегасе 15 сентября. Для казахстанских зрителей боксерское шоу стартует в 6 часов утра 16 сентября.

 Казахстанский клуб сенсационно обыграл «Барселону» в Лиге Чемпионов
Ведущие эксперты мира бокса назвали победителя второго боя Головкин - «Кане
Терри к нам не приедет: что делать «Спартаку»?
Александр Кержаков: Зарплата в «Зените» сократилась в 5-6 раз
СКА нанес «Йокериту» первое поражение в новом сезоне КХЛ
Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя с Поветкиным
Сборная России по баскетболу начинает второй раунд отбора к ЧМ
Александр Мостовой предложил «Спартаку» подписать Игнашевича
Роналдо хочет арендовать игрока у мадридского «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь