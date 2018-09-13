Промоутер «Канело» объяснил отказ от дуэли взглядов с Головкиным

— В этом поединке очень много эмоций, и ни один из соперников не хотел встречи лицом к лицу. Я надеюсь, что они устроят дуэль взглядов в пятницу на взвешивании.

Это случай, когда оба бойца отбрасывают все в сторону и дают фанатам то, чего они хотят. Болельщики жаждали большего после первого поединка в прошлом сентябре, и я рад, что в эту субботу состоится «13-й раунд», — ответил в беседе с ESPN Гомес.