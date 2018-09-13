«В первом бою его ограбили». Сондерс дал Головкину совет на поединок с «Канело»

— Головкину нужно начать в быстром темпе и, возможно, даже уступить пару раундов. Причина в том, что его единственный шанс победить — это нокаут. Это данность нашего вида спорта, которая в ближайшее время никуда не денется. Головкину необходимо нокаутировать его, чтобы получить справедливое решение.

Я считаю, что в первом бою GGG выиграл с перевесом в три-четыре раунда. Он заслужил честную победу, но, к сожалению, его ограбили. Каждый раз выходя в ринг, вы ставите свою жизнь под угрозу, поэтому каждый боксер заслуживает справедливости. На месте Головкина я предпочел бы не отдавать решение в руки судей. Надеюсь, Геннадий победит и мы сможем с ним сразиться. Его стиль для меня очень удобен, я уверен, что смогу победить, — сказал Сондерс в интервью Ring TV.