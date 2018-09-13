Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
12.09
Динамо Мн3
Спартак1
Хоккей. КХЛ
12.09
СКАОТ4
Йокерит3
Все события
Фоторепортажи
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
09:42 (мск), источник: Sports.kz

«В первом бою его ограбили». Сондерс дал Головкину совет на поединок с «Канело»

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс надеется на победу Геннадия Головкина во втором поединке с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.

Наверх

При этом Сондерс отметил, что GGG необходимо будет нокаутировать мексиканца во избежание несправедливого решения судей.

— Головкину нужно начать в быстром темпе и, возможно, даже уступить пару раундов. Причина в том, что его единственный шанс победить — это нокаут. Это данность нашего вида спорта, которая в ближайшее время никуда не денется. Головкину необходимо нокаутировать его, чтобы получить справедливое решение.

Я считаю, что в первом бою GGG выиграл с перевесом в три-четыре раунда. Он заслужил честную победу, но, к сожалению, его ограбили. Каждый раз выходя в ринг, вы ставите свою жизнь под угрозу, поэтому каждый боксер заслуживает справедливости. На месте Головкина я предпочел бы не отдавать решение в руки судей. Надеюсь, Геннадий победит и мы сможем с ним сразиться. Его стиль для меня очень удобен, я уверен, что смогу победить, — сказал Сондерс в интервью Ring TV.

 Казахстанский клуб сенсационно обыграл «Барселону» в Лиге Чемпионов
Ведущие эксперты мира бокса назвали победителя второго боя Головкин - «Кане
Терри к нам не приедет: что делать «Спартаку»?
Александр Кержаков: Зарплата в «Зените» сократилась в 5-6 раз
СКА нанес «Йокериту» первое поражение в новом сезоне КХЛ
Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя с Поветкиным
Сборная России по баскетболу начинает второй раунд отбора к ЧМ
Александр Мостовой предложил «Спартаку» подписать Игнашевича
Роналдо хочет арендовать игрока у мадридского «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь