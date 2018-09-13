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09:50 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина придумал язвительное прозвище для «Канело» по аналогии с GGG

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) придумал новое прозвище сопернику своего подопечного — мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49−1−2, 34 КО).

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«Санчес придумал для “Канело” прозвище Triple C — Canelo Con Carne», — пишет твиттер Golden Boy Promotions, представляющей интересы Альвареса.

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С испанского Canelo Con Carne переводится как «корица с мясом» — своеобразная отсылка к допинговому скандалу с участием Альвареса. Напомним, сразу в двух февральских допинг-пробах «Канело» обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса — кленбутерол используют в Мексике в животноводстве. Впоследствии Альварес получил шестимесячную дисквалификацию, а реванш с Головкиным перенесли с мая на 15 сентября.

Соперники вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее их первый бой завершился спорной ничьей. В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который журнал отобрал у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

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