Тренер Головкина придумал язвительное прозвище для «Канело» по аналогии с GGG

С испанского Canelo Con Carne переводится как «корица с мясом» — своеобразная отсылка к допинговому скандалу с участием Альвареса. Напомним, сразу в двух февральских допинг-пробах «Канело» обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса — кленбутерол используют в Мексике в животноводстве. Впоследствии Альварес получил шестимесячную дисквалификацию, а реванш с Головкиным перенесли с мая на 15 сентября.