Тренер Головкина придумал язвительное прозвище для «Канело» по аналогии с GGG

«Санчес придумал для “Канело” прозвище Triple C — Canelo Con Carne», — пишет твиттер Golden Boy Promotions, представляющей интересы Альвареса.
С испанского Canelo Con Carne переводится как «корица с мясом» — своеобразная отсылка к допинговому скандалу с участием Альвареса. Напомним, сразу в двух февральских допинг-пробах «Канело» обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса — кленбутерол используют в Мексике в животноводстве. Впоследствии Альварес получил шестимесячную дисквалификацию, а реванш с Головкиным перенесли с мая на 15 сентября.
Соперники вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее их первый бой завершился спорной ничьей. В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который журнал отобрал у Альвареса, и специальный пояс от WBC.