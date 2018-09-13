Жанибек Алимханулы дебютирует в США поединком против колумбийца с 15 нокаутами

Бой 25-летнего казахстанца намечен на 28 сентября в рамках вечера бокса в Окланде (штат Калифорния, США). Поединок с Галваном пройдет в восьмираундовом формате.

Перед боем с Алимханулы колумбиец встречался на ринге с бывшим соперником Геннадия Головкина — Вилли Монро-младшим (23−3, 6 КО). Галван проиграл американцу по очкам по итогам восьми раундов: из семи поражений Карлос четыре боя проиграл досрочно.

Поединок с Галваном станет дебютом Алимханулы не только в США, но первым боем под эгидой промоутерской компании Top Rank Боба Арума, с которой он подписал контракт в июне этого года. Звездными клиентами Арума являются чемпионы мира украинец Василий Ломаченко и американец Теренс Кроуфорд.