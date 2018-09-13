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10:06 (мск), источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы дебютирует в США поединком против колумбийца с 15 нокаутами

Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы (2−0, 1 КО) встретится с дебютном бою в США с 27-летним колумбийцем Карлосом Галваном (16−7−1, 15 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой 25-летнего казахстанца намечен на 28 сентября в рамках вечера бокса в Окланде (штат Калифорния, США). Поединок с Галваном пройдет в восьмираундовом формате.

Перед боем с Алимханулы колумбиец встречался на ринге с бывшим соперником Геннадия Головкина — Вилли Монро-младшим (23−3, 6 КО). Галван проиграл американцу по очкам по итогам восьми раундов: из семи поражений Карлос четыре боя проиграл досрочно.

Поединок с Галваном станет дебютом Алимханулы не только в США, но первым боем под эгидой промоутерской компании Top Rank Боба Арума, с которой он подписал контракт в июне этого года. Звездными клиентами Арума являются чемпионы мира украинец Василий Ломаченко и американец Теренс Кроуфорд.

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