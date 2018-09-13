Российский боксер Кузьмин 22 сентября проведет бой с Прайсом на стадионе «Уэмбли»

Источник: РИА "Новости"

«Нам только что подтвердили, Кузьмин проведет бой с Прайсом. На кону, скорее всего, будет титул WBA Inter-Continental», — сказал Корнилов.

Главным боем вечера станет поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа. На кону 12-раундового поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.