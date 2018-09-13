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19:09 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Кузьмин 22 сентября проведет бой с Прайсом на стадионе «Уэмбли»

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер-супертяжеловес Сергей Кузьмин 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» проведет бой против британца Дэвида Прайса. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

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Источник: РИА "Новости"

«Нам только что подтвердили, Кузьмин проведет бой с Прайсом. На кону, скорее всего, будет титул WBA Inter-Continental», — сказал Корнилов.

Главным боем вечера станет поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа. На кону 12-раундового поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

В активе Кузьмина 12 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения. На счету Прайса, который ранее проиграл Поветкину нокаутом, 22 победы (18 нокаутом) и пять поражений.

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